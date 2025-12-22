Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214

Как сообщило ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) Госкорпорации Ростех, 16 декабря 2025 года на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" (в составе ОАК) совершил первый полёт очередной построенный на этом предприятии самолёт Ту-214. Борт с заводским номером (коротким) 036, серийным номером 536 и регистрационным номером RA-64536, согласно заявлению ОАК, является первым Ту-214, который "полностью построен из отечественных комплектующих".

Построенный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация") новый самолёт Ту-214 (регистрационный номер RA-64536, серийный номер 536). Казань, 17.12.2025 (с) Тимур Бадретдинов / AirReview / russianplanes.net (ссылка)

Самолёт RA-64536 изначально должен был быть первым из четырех бортов Ту-214, формально заказанных авиакомпанией "ЮВТ Аэро" (дочерняя структура компании "Татнефть"), ставшей первым и единственным заказчиком серийных Ту-214 после 2022 года. Два самолета "ЮВТ Аэро" должна была получить осенью 2024 года, и еще два - осенью 2025 года, при этом "Татнефть", по ряду сообщений, полностью авансом профинансировала их постройку, внеся более 17 млрд рублей. Однако к концу 2025 года стало известно, что "ЮВТ Аэро" не только не получила этих самолетов, но и полностью отказалась от заказанных Ту-214 и не планирует эксплуатировать этот тип. В настоящее время "ЮВТ Аэро" судится с ПАО "Туполев" за срыв поставки самолетов Ту-214. В июле 2025 года арбитражный суд Татарстана обязал "Туполев" выплатить авиакомпании 6,2 млрд рублей за первые два непоставленных самолета, и теперь "ЮВТ Аэро" подала новый иск на сумму 11,7 млрд рублей за непоставку двух остальных бортов.

В результате первый построенный борт RA-64536 должен быть поставлен страховой корпорации "СОГАЗ" в модификации бизнес-джета в комплектации с VIP-салоном. Уже 17 декабря борт RA-64536 совершил перелет из Казани в Минск для проведения там покраски.

Заявлялось, что на импортозамещенном самолете Ту-214 должны быть заменены на российские 45 бортовых систем. В июне 2024 года на аэродроме КАЗ совершила первый полет летающая лаборатория для отработки импортозамещенного оборудования, созданная на основе самолета Ту-214 с регистрацией RA-64509 (бывший борт авиакомпании "Трансаэро" постройки 2006 года), которая в ноябре 2024 года совершила первый полет уже "после полного импортозамещения". Однако были ли завершены работы по импортозамещению оборудования - до сих пор неясно (показательно, что реляций по данному поводу так и не появлялось), как и не оглашается в связи с этим и полная комплектация борта RA-64536. Сертификация Ту-214 в импортозамещенном облике пока так и не произведена, что и стало формальным поводом для отказа "ЮВТ Аэро" от получения этих самолетов.

Предыдущим построенным на Казанском авиационном заводе самолётом Ту-214 стал поднятый в воздух 27 декабря 2024 года борт с регистрационным номером RA-64535 (серийный номер 535), который в мае 2025 года был передан для использования в качестве корпоративного борта Министерства торговлли и промышленности Российской Федерации.

Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 36 самолетов Ту-214, а общее количество машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 92 единицы.

К настоящему времени на КАЗ в различных стадиях производства находятся еще пять "импортозамещенных" самолетов Ту-214, из которых, по последним данным, один самолет (64537, бывший второй для "ЮВТ Аэро") предназначается для поставки в качестве VIP-салона Министерству по чрезвычайным ситупциям России (МЧС), а четыре других - для поставки ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации.

Построенный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация") новый самолёт Ту-214 (регистрационный номер RA-64536 - на снимке зачем-то заретуширован, серийный номер 536) перед первым испытательным полетом. Казань, 16.12.2025 (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Построенный на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация") новый самолёт Ту-214 (регистрационный номер RA-64536, серийный номер 536). Казань, 17.12.2025 (с) Тимур Бадретдинов / AirReview / russianplanes.net