Построен новый самолёт Ту-214

27 декабря 2024 года на аэродроме Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) совершил первый полёт очередной построенный на этом предприятии самолёт Ту-214. Борт с заводским номером (коротким) 035, серийным номером 535 и регистрационным номером RA-64535 был построен в качестве VIP-салона для Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и стал первым новым самолётом Ту-214, поднятым в воздух за три с половиной года.

Новый самолёт Ту-214 (заводской номер 035, серийный номер 535, регистрационный номер RA-64535), построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова - филиалом ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех). Минск, 24.02.2025 (с) Denisin / russianplanes.net ( ссылка )

Сообщают, что 24 февраля 2025 года самолет RA-64535 совершил перелет из Казани в Минск для проведения окраски.

Предыдущим построенным на Казанском авиационном заводе самолётом Ту-214 стал поднятый в воздух 28 мая 2021 года борт Ту-214ПУ (заводской номер 44912034, серийный номер 534, регистрационный номер RA-64534), который, предположительно, был построен для Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 35 самолетов Ту-214, а общее количество машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 91 единицу.

Новый самолёт Ту-214 (заводской номер 035, серийный номер 535, регистрационный номер RA-64535), построенный Казанским авиационным заводом имени С.П. Горбунова - филиалом ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех). Казань, 24.02.2025 (с) Тимур Бадредтинов / russianplanes.net ( ссылка )