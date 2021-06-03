Построен новый самолет Ту-214

Как сообщают споттеры, 28 мая 2021 года в Казани были начаты летные испытания построенного на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова (филиале ПАО "Туполев") нового самолета Ту-214 (заводской номер 44912034, серийный номер 534, регистрационный номер RA-64534). По неофициальным сообщениям, данный борт (предположительно, Ту-214ПУ, точная модификация пока неизвестна) был построен для Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Самолет пока не окрашен.

Новый самолет Ту-214 (заводской номер 44912034, серийный номер 534, регистрационный номер RA-64534), построенный Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО "Туполев"), предположительно, для Федеральной службы безопасности Российской Федерации, в первом полете. Казань, 28.05.2021 (с) Дмитрий Ромашко / AviMedia / russianplanes.net ( ссылка )

Сейчас авиация ФСБ уже располагает одним самолетом типа Ту-214ВПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), построенным в 2013 году.

Суммарно к настоящему времени таким образом на Казанском авиационном заводе построены 34 самолета Ту-214, а общее количество машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 90 единиц.