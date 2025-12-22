Войти
Литва заказала во Франции еще 30 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2

10 декабря 2025 года министерство национальной обороны Литвы подписало с французским отделением объединения KNDS (KNDS France) контракт на приобретение для вооруженных сил Литвы еще 30 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2 (NG) калибра 155-мм/52 на колёсном шасси 6х6, в дополнение к 18 системам CAESAR Mk 2, заказанным Литвой в 2022 году. Стоимость нового контракта составляет 252 млн евро, включая тренажеры, запасные части, вспомогательное оборудование и пакеты технической поддержки и обучения. Таким образом, Литва получит суммарно 48 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2.

Один из опытных образцов 155-мм/52 самоходной гаубицы KNDS CAESAR Mk 2 (NG) на колёсном шасси 6х6 (c) KNDS France

Финансирование второго контракта на закупку САУ CAESAR Mk 2 Литвой осуществляется за счет средств, выделяемых ей в рамках программы ЕС по срочному льготному кредитованию для укрепления оборонного потенциала SAFE (Security Action for Europe). Всего Литве в рамках первого этапа этой программы планируется выделить 6,375 млрд евро. Вместе с контрактом было подписано соглашение о промышленном сотрудничестве, в рамках которого KNDS France инвестирует 12 млн евро в строительство и оснащение ремонтных мастерских в Литве.

Литва ранее стала одним из первых иностранных заказчиков модифицированной САУ CAESAR NG (CAESAR Mk 2), подписав 29 декабря 2022 года контрактные соглашения о присоединении Литвы к программе разработки новой САУ CAESAR Mk 2, реализуемой под эгидой Главного управления вооружений (Direction générale de l'armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции, и о приобретении 18 единиц CAESAR Mk 2 для литовских вооруженных сил. Их поставка Литве должна быть произведена во второй половине 2027 года. Завершение получения всех 48 систем ожидается в 2030 году.

К настоящему времени САУ CAESAR Mk 2 заказаны также вооруженными силами Франции (109 единиц), Бельгии (28), Португалии (36) и Хорватии (18), серийное производство этой версии и поставка ее французской армии будут начаты в 2026 году.

Подписание министерством национальной обороны Литвы с французским отделением объединения KNDS (KNDS France) контракта на приобретение для вооруженных сил Литвы еще 30 самоходных гаубиц CAESAR Mk 2 (NG) калибра 155-мм/52 на колёсном шасси 6х6, в дополнение к 18 системам CAESAR Mk 2, заказанным Литвой в 2022 году. Вильнюс, 10.12.2025 (с) министерство национальной обороны Литвы

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Литва
Португалия
Франция
Хорватия
Продукция
CAESAR САУ
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
