Аргентина получила первые истребители F-16

6 декабря 2024 года на аргентинской авиабазе Рио-Куарто в провинции Кордова состоялась церемония ввода в состав ВВС Аргентины первых шести истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM, приобретенных из наличия в Дании в рамках соглашения от апреля 2024 года о закупке 24 самолетов. На церемонии присутствовал президент Аргентины Хавьер Милей. Четыре двухместных истребителя F-16BМ (аргентинские бортовые номера M-1004, M-1005, M-1007 и M-1008) и два одноместных истребителя F-16AМ (аргентинские бортовые номера M-1009 и M-1020) совершили самостоятельный групповой перелет из Дании с авиабазы Скридструп в Рио-Куарто с 28 ноября по 5 декабря.

Первые шесть полученных ВВС Аргентины истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM, приобретенных из наличия в Дании. Рио-Куарто (Аргентина), 05.12.2025 (с) ВВС Аргентины

Все 24 аргентинских самолета F-16AM/BM должны войти в состав 6-й истребительной группы (Grupo 6 de Caza) 6-й авиационной бригады (VI Brigada Aérea) ВВС Аргентины и будут постоянно базироваться на авиабазу Тандил в провинции Буэнос-Айрес (авиабаза Рио-Куарто является центром материально-технического обеспечения и авиаремонта ВВС Аргентины). До получения 6 декабря первых шести истребителей F-16AM/BM, 6-я истребительная группа располагала всего шестью реактивными учебно-боевыми самолетами IA-63 Pampa III Block II аргентинского производства. Последние истребители Dassault Mirage III и IAI Nesher (Finger) и Dagger были сняты с вооружения 6-й истребительной группы в ноябре 2015 года.

16 апреля 2024 года на датской авиабазе Скридструп министры обороны Аргентины и Дании подписали межправительственное соглашение о приобретении Аргентиной 24 снимаемых с вооружения ВВС Дании истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM, модернизированных ранее по программе MLU - 16 одноместных F-16AМ и восьми двухместных F-16ВМ. Стоимость закупки составляет около 300 млн долл (2,1 млрд датских крон), включая передачу принадлежностей, запасных частей, запасных двигателей, наземного имущества, тренажеров и учебного имущества.

Купленные Аргентиной истребители относятся к модификации Block 15M и версии модернизации MLU M6.5, причем перед передачей Аргентине они дорабатываются до версии MLU M6.6. Поставки Аргентине должны производиться партиями по шесть самолетов с 2025 по 2028 годы, кроме того в декабре 2024 года Аргентине был передан Данией еще один нелетный самолет F-16BM Block 10 для использования в качестве наземного учебного пособия. Аргентинские двухместные истребители F-16BМ получают аргентинские бортовые номера с M-1001 по M-1008, а одноместные F-16AМ - с M-1009 по M-1024.

Кроме того, Аргентина заключила соглашение с США по линии американской программы межправительственных зарубежных продаж Foreign Military Sales (FMS) стоимостью 560 млн долл (из которых 40 млн долл были покрыты в счет американской военной помощи) на приобретение запасных частей, оборудования, начального комплекта вооружения (включая 36 управляемых ракет AIM-120C-8 AMRAAM и 50 управляемых бомб GBU-12 Paveway II) и предоставление американской стороной услуг по подготовке аргентинского летного и наземного состава и материально-техническому обеспечению и обслуживанию. В рамках FMS программа поддержки аргентинских F-16 получила название Peace Condor.

ВВС Дании получили 70 истребителей F-16 (54 одноместных F-16A и 16 двухместных F-16B) серий Block 1, 5, 10 и 15 нового лицензионного бельгийского и голландского производства (SABCA и Fokker) с 1980 по 1991 годы, а в 1994-1997 годах приобрели еще семь самолетов (шесть одноместных F-16A и один двухместный F-16B) Block 15 из наличия ВВС США. Позднее 62 датских самолета F-16 прошли модернизацию по стандарту MLU. На начало 2024 года ВВС Дании имели в строю 41 истребитель (30 одноместных F-16AМ и 11 двухместных F-16ВМ), а на хранении находились еще 11 (десять F-16AM и один F-16BM). Для замены парка самолетов F-16 Дания заказала 27 истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II (c планами увеличения закупок до 43), поставки которых были начаты с конца 2024 года (к настоящему времени поставлен 21 самолет).

Помимо продажи 24 истребителей F-16AM/BM Аргентине (плюс одного нелетного самолета), Дания также обязалась передать еще 19 самолетов F-16AM/BM Украине, что было осуществлено в 2024-2025 годах.Получение истребителей F-16AM/BM знаменует восстановление боевого истребительного потенциала аргентинских ВВС. Аргентина осталась без истребителей, когда весь парк истребителей Dassault Mirage (Mirage III/V и Nesher/Finger) ВВС Аргентины был окончательно списан в ноябре 2015 года без какой-либо замены. После списания всех самолетов семейства Mirage, из реактивных боевых самолетов ВВС Аргентины оставались лишь с примерно 30 модернизированными старыми американскими штурмовиками A-4AR Fightinghawk в составе 5-й авиационной бригады на авиабазе Вилья-Рейнольс (Сан-Луис), имеющими очень низкий уровень боеготовности и постоянно сокращающихся числом - сейчас в строю осталось не более 12 самолетов A-4AR, из которых лишь единичные в летном состоянии. В качестве эрзац-истребителей ВВС Аргентины также используют реактивные учебно-боевые самолеты национального производства IA-63 Pampa (сейчас номинально числятся 22 самолета).

В течении двух последних десятилетий Аргентина предпринимала разнообразные попытки приобрести истребители (в основном из числа бывших в эксплуатации), перебрав множество вариантов практически всех типов на мировом рынке, но этому препятствовали хронические аргентинские экономические проблемы, политическая нестабильность, а также противодействие со стороны Великобритании, блокировавшей продажу Аргентине самолетов с системами и узлами британского производства - в первую очередь это касалось катапультных кресел производства британской компании Martin-Baker, которые, к несчастью для Аргентины, были стандартом де-факто во многих западных боевых самолетах. Покупка F-16, оснащенных катапультными креслами американского производства ACES II, стала здесь для Аргентины выходом. Но сама закупка американских самолетов F-16 в Дании стала возможной только после прихода к власти в Аргентине президента Хавьера Милея, добившегося успехов в оздоровлении аргентинского бюджета, а также принявшего твердую проамериканскую ориентацию, что позволило получить одобрение правительства США на продажу истребителей F-16 Аргентине.

Церемония вода в строй ВВС Аргентины первых шести полученных истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM, приобретенных из наличия в Дании. Рио-Куарто (Аргентина), 06.12.2025 (с) ВВС и министерство обороны Аргентины

Видео: