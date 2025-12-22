Войти
Американский клон «Герани-2» запустили с корабля

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

TWZ: ВМС США запустили «американскую Герань-2» с корабля

Экипаж литорального боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS) Santa Barbara Военно-морских сил (ВМС) США осуществил испытательный запуск дрона-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), который считают клоном российских «Гераней». Об этом пишет TWZ.

Аппарат запустили при помощи ракетного ускорителя с кормы корабля, находившегося в Персидском заливе. «Возможность использования дронов-камикадзе как с моря, так и с объектов на суше открывает двери для новых оперативных возможностей», — отметили в публикации.

Дрон-камикадзе LUCAS построили по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом. В корме аппарата расположен двигатель внутреннего сгорания. Изделие позиционируют как относительно дешевое и массовое средство поражения. Стоимость одного беспилотника — около 35 тысяч долларов.

Ранее в декабре TWZ писало, что оснащенные камерой дроны LUCAS также способны выполнять разведывательные задачи.

В том же месяце стало известно, что Центральное командование Вооруженных сил США создало оперативную группу Scorpion Strike, оснащенную эскадрильей беспилотников LUCAS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
БПЛА
