Войти
Lenta.ru

США начали использовать иранские ударные дроны Shahed-136

189
0
0
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Bloomberg: США начали использовать иранские ударные дроны Shahed-136

Пентагон приступил к развертыванию ударных дронов, созданных на основе иранской модели Shahed-136, сообщает агентство Bloomberg.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) создало оперативную группу Task Force Scorpion Strike, оснащенную эскадрильей малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти дроны были разработаны методом обратного проектирования на основе иранского беспилотника Shahed-136.

Стоимость производства иранского дрона составляет около 35 тысяч долларов, в то время как цена американского MQ-9 Reaper достигает 30 миллионов долларов.

«США больше не могут рассчитывать на победу в бою с помощью дорогого и изысканного оружия», — заявил эксперт агентства Бекки Вассер.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел испытания нового разведывательного беспилотника Shahed-161 («Шахед-161») с реактивным двигателем. В ходе выставки достижений Воздушно-космических сил КСИР в Иране произвели запуск двигателя аппарата. Дрон построен по схеме «летающее крыло». Радиус действия Shahed-161 составляет 150 километров, а продолжительность полета — два часа. Максимальная высота полета нового «Шахеда» достигает восьми километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.12 05:03
  • 11819
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.12 03:46
  • 0
Комментарий к ""Алмаз-Антей": ни одна зарубежная ПВО не конкурент для С-400 в ее классе"
  • 05.12 03:16
  • 4
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 05.12 00:16
  • 3
В США российский Т-14 «Армата» описали одним словом
  • 05.12 00:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о планах Индии купить российские С-500"
  • 04.12 23:55
  • 1
Фирма из США представила новый автономный надводный беспилотник
  • 04.12 23:37
  • 1
Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
  • 04.12 20:55
  • 0
Комментарий к "Индия запросит у России пять эскадрилий С-400"
  • 04.12 19:41
  • 2
Индия запросит у России пять эскадрилий С-400
  • 04.12 19:29
  • 3
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 04.12 19:10
  • 2
Стало известно о планах Индии купить российские С-500
  • 04.12 17:52
  • 18
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 04.12 11:34
  • 0
США запускают программу доминирования в сфере дронов стоимостью $1 млрд
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"