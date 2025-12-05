Bloomberg: США начали использовать иранские ударные дроны Shahed-136

Пентагон приступил к развертыванию ударных дронов, созданных на основе иранской модели Shahed-136, сообщает агентство Bloomberg.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) создало оперативную группу Task Force Scorpion Strike, оснащенную эскадрильей малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти дроны были разработаны методом обратного проектирования на основе иранского беспилотника Shahed-136.

Стоимость производства иранского дрона составляет около 35 тысяч долларов, в то время как цена американского MQ-9 Reaper достигает 30 миллионов долларов.

«США больше не могут рассчитывать на победу в бою с помощью дорогого и изысканного оружия», — заявил эксперт агентства Бекки Вассер.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел испытания нового разведывательного беспилотника Shahed-161 («Шахед-161») с реактивным двигателем. В ходе выставки достижений Воздушно-космических сил КСИР в Иране произвели запуск двигателя аппарата. Дрон построен по схеме «летающее крыло». Радиус действия Shahed-161 составляет 150 километров, а продолжительность полета — два часа. Максимальная высота полета нового «Шахеда» достигает восьми километров.