В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

Фото: Sobhan Farajvan / Globallookpress.com
КСИР испытал новый разведывательный дрон Shahed-161 с реактивным двигателем

Корпус стражей исламской революции (КСИР) проводит испытания нового разведывательного беспилотника Shahed-161 («Шахед-161») с реактивным двигателем. Об этом сообщает Tehran Times.

В ходе выставки достижений Воздушно-космических сил КСИР в Иране произвели запуск двигателя аппарата. Дрон построен по схеме «летающее крыло». Радиус действия Shahed-161 составляет 150 километров, а продолжительность полета — два часа. Максимальная высота полета нового «Шахеда» достигает 8 километров.

«Shahed-161 был впервые представлен несколько лет назад, но иранские ученые и инженеры продолжают совершенствовать изделие и внедрять новые инновации», — говорится в публикации.

Там добавили, что на выставке также представили усовершенствованные версии серийных дронов, включая модернизированные Shahed-131 и Shahed-238.

В июне в Иране представили новый дрон-камикадзе Shahed-107 с дальностью полета более 1500 километров. Аппарат с поршневым двигателем получил X-образное хвостовое оперение.

