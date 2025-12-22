Войти
Киев показал «очередную "Фау-1"»

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие».

На Украине показали крылатую ракету «Барс»

Киев продемонстрировал крылатую ракету местного производства «Барс», которую ранее не показывали публично. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

«В отличие от большинства новосделанных "Фау-1" (разработанная в годы Второй мировой войны в Германии ракета — прим. «Ленты ру») украинского производства, таких как "Паляница", "Пекло" и прочие, "Барс" не показывался публично», — говорится в сообщении.

Характеристики очередного изделия не раскрывают. Также неизвестно, кто является разработчиком «Барса». Ракета получила большое крыло и расположенный над фюзеляжем реактивный двигатель, похожий на силовой агрегат «Герани-3».

Ранее в декабре Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях ракеты-дрона Brakestop, которую позиционируют как более доступную альтернативу высокоточным Storm Shadow.

В октябре военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал украинскую ракету «Рута» приманкой, которая нужна для отвлечения.

