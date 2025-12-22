Войти
Великобритания испытала дешевую альтернативу Storm Shadow

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images.

UKDJ: Великобритания испытала ракету-дрон Brakestop — альтернативу Storm Shadow

Минобороны Великобритании сообщило об испытаниях ракеты-дрона Brakestop, которую позиционируют как более доступную и массовую альтернативу высокоточным ракетам Storm Shadow. Об этом пишет UK Defence Journal (UKDJ).

Генерал-лейтенант Анна-Ли Рейли отметила, что первый пуск изделия состоялся на этой неделе — через 12 месяцев после старта программы разработки. «Brakestop — это крылатая ракета с пятью невероятно простыми требованиями: дальность полета, стоимость, полезная нагрузка, объем производства, возможность его наращивания и транспортабельность в стандартном контейнере», — сказала она.

По словам Рейли, на разработку высокотехнологичных систем требуются годы, а относительно дешевую Brakestop можно в сжатые сроки испытать и пустить в серию. «У нас есть возможность провести испытания в Великобритании, а затем отправить [Brakestop] на Украину. Это произошло в течение 12 месяцев с участием 27 компаний», — сказала она.

Ранее в Британии сообщали о планах по выпуску не менее 20 аппаратов Brakestop в месяц. Считается, что ракета с полезной нагрузкой весом 200-300 килограммов сможет развивать скорость около 600 километров в час.

В октябре стало известно, что американская компания Kratos представила новую крылатую ракету Ragnarok Low-Cost Cruise Missile (LCCM) стоимостью около 150 тысяч долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Kratos Defense
