ВМС Турции на этапе трансформации. Часть II.

Продолжим рассматривать опубликованный в марте 2025 года (подробнее часть I) отчет Командованием ВМС Турции о преобразованиях турецкого военно-морского флота за период с 2023 по 2025 годы.

Инициированные проекты наращивания состава ВМС Турции

Подводные лодки типа«Рейс» (REIS) строятся как лодки нового типа с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Шесть лодок проекта представляют собой усовершенствованную версию ПЛ типа 214. Контракт на их строительство был подписан с немецкой компанией ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) в июле 2009 года и вступил в силу в июне 2011 года.

Подготовка ПЛ TCG PİRİREİS (S-330) к ходовым испытаниям

Строительство первой ПЛ серии, TCG PİRİREİS (S-330) началось в октябре 2015 года, а ввод в состав ВМС Турции состоялся 17 августа 2024 года. Задержки возникли из-за внесения изменений в проект по инициативе ВМС Турции, включая увеличение длины и водоизмещения, а также из-за пандемии COVID. В настоящее время продолжаются работы по приемке на море второй ПЛ TCG HIZIRREİS, по оснащению и испытаниям в бассейне третьей ПЛ TCG MURATREİS, а также строительные и монтажные работы 4-6-й подводных лодок.

Длина лодки типа «Рейс» составляет около 68 м, диаметр – 6,3 м, водоизмещение – около 2 000 тонн. Максимальная глубина погружения может достигать 400 м. От своих предшественников, ПЛ типа 214, турецкие модели отличаются установкой двух дизельных двигателей MTU и одного электродвигателя производства Siemens Permasyn мощностью 3900 кВт. Их ВНЭУ состоит из двух топливных элементов BZM 120 PEM, каждый из которых вырабатывает 120 кВт. ВНЭУ обеспечивает скорость движения под водой на уровне 20 узлов. Лодка сможет находиться в подводном положении до 20 суток без необходимости подъема к поверхности для забора воздуха.

Подводные лодки имеют 8 533-мм ТА с торпедами Mk 48 Mod 6AT и ПКР UGM-84A Harpoon. В ближайшее время лодки планируется перевооружить торпедами AKYA и ПКР ATMACA местного производства. Лодки оснащаются системой боевого управления, разработанной компанями Havelsan и SMT. В оперативном отношении они будут способны ставить морские мины, осуществлять поиск и обнаружение надводных кораблей и ПЛ противника благодаря пассивно‑активному гидроакустическому комплексу, вести радиотехническую и радиоэлектронную разведку и выполнять другие задачи.

В целом, по оценкам специалистов, ПЛ типа «Рейс» характеризуются беспрецедентным уровнем участия местных оборонных компаний по сравнению с предыдущими поколениями турецких субмарин.

Национальная подводная лодка (Millî Denizaltı, MİLDEN) – программа, направленная на прекращение зависимости ВМС Турции от зарубежных строителей этого класса кораблей. Ожидается, что в рамках реализации программы будет использован опыт, полученный в ходе реализации проекта ПЛ типа «Рейс», и привлечены дополнительные возможности национальной оборонной промышленности. Опираясь на опыт реализации проекта национального корабля MİLGEM, ВМС Турции в 2019 году создали конструкторское бюро MİLDEN, которому была поручена разработка перспективной ПЛ. Первый сварной шов на головной лодке типа MİLDEN выполнили в январе 2025 года на верфи Гёльджюк. Планируется построить шесть ПЛ типа MİLDEN. Первый корабль ввести в состав ВМС Турции в 2031 году.

Проект национальной ПЛ для ВМС Турции

Согласно скудным открытым источника, длина ПЛ MİLDEN составит около 80 м, а надводное водоизмещение – около 2 700 тонн. Подводная лодка получит 8 533-мм ТА, обеспечивающих боевое применение оружия национального производства: тяжёлых торпед AKYA, ПКР ATMACA и КР GEZGIN. В качестве средств ситуационной осведомленности ПЛ типа MİLDEN будет использовать навигационную РЛС отечественной разработки, а также гидроакустический комплекс, включающий низкочастотные фланговые, носовые и буксируемые антенны.

Корпус ПЛ MİLDEN изготавливается из стали HY-100 местного производства с покрытием из безэхового материала, что минимизирует отражение акустических волн и повышает скрытность в условиях плотного скопления гидроакустических средств противника. Лодка оснащается дизель-электрической ВНЭУ, тип которой не разглашается. Ожидается, что ПЛ будет способна действовать на больших глубинах, нести более тяжёлое вооружение и дольше оставаться под водой, чем предыдущие поколения турецких ПЛ.

Проект минного тральщика нового поколения(Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi, YMAG) запущен в целях модернизации противоминной обороны ВМС Турции. Он предусматривает повышенную интеграцию в противоминную оборону необитаемых систем. Процесс проектирования и строительства корабля официально инициирован решением Исполнительного комитета оборонной промышленности (SSİK) от 3 января 2024 года. Контракт между Управлением оборонной промышленности (SSB) и компанией-разработчиком Dearsan Inc. подписан 9 августа 2024 года и вступил в силу 4 ноября 2024 года. Ввод в эксплуатацию прототипа тральщика запланирован на май 2028 года.

Проект минного тральщика нового поколения

Согласно отчету, в соответствии с современным требованиям морской войны корабль для разминирования нового поколения будет иметь полную длину 80 м, ширину 16,6 м и водоизмещение 2 470 тонн. Помимо того, что конструкция корпуса тральщика будет выполнена из немагнитных материалов, он также будет оснащен 2 автономными надводными и 4 автономными подводными необитаемыми аппаратами и одно/многоимпульсными системами уничтожения мин. После завершения строительства в состав ВМС Турции войдет элемент нового поколения, который обеспечит более высокую эффективность и безопасность противоминных мероприятий.

Тральщики-искатели мин, аналогичные типу «Айдын» (AYDIN). В рамках проекта по расширению возможностей действующих тральщиков-искателей мин типа «Айдын» ВМС Турции планируют построить пять новых кораблей. В настоящее время ведется разработка технического задания.

Новые корабли должны быть более совершенными, чем тральщики типа «Айдын». Предусматривается их оснащение национальной системой гидролокации переменной глубины (VDS), а также автономными необитаемыми подводными аппаратами местного производства. Другим известным примечательным элементом проекта является то, что эти корабли будут построены полностью за счёт национального бюджета и с использованием ресурсов Стамбульской верфи.

Десантные корабли нового типа(Yeni Tip Çıkarma Araçları, YLCT). В рамках данного проекта планируется строительство восьми кораблей. Первый корабль с бортовым номером Ç-159 был построен на верфи Анадолу всего через 10 месяцев после подписания контракта и спущен на воду 22 февраля 2025 года. Его ввод в состав ВМС Турции запланирован на ноябрь 2025 года. Прием на вооружение последнего корабля серии должен состояться не позднее мая 2027 года.

Десантный корабль нового типа ВМС Турции

Корабли проекта YLCT спроектированы с учётом опыта строительства предыдущего проекта Ç-151. Разработка проведена с учётом возможности транспортировки всей бронетехники, имеющейся на вооружении ВС Турции, включая ОБТ «Алтай» и бронемашины-амфибии ZAHA. Специальная система люков позволит транспортировать боевую технику на берег даже в условиях сильного волнения.

Отмечается, что каждый ДК типа YLCT сможет перевозить три ОБТ «Алтай» или 260 морских пехотинцев. Основные характеристики: длина корпуса – 79,9 м, ширина – 11,7 м, осадка – менее 1,0 м в передней части и менее 2,5 м в кормовой части, водоизмещение – 1 166 тонн. Полезная нагрузка – 420 тонн. Оснащен двумя главными двигателями мощностью 3400 кВт, скорость – 20 узлов. Вооружение: два 12,7-мм пулемета и две 25-мм дистанционно управляемых АУ.

Корабли типа YLCT планируется использоваться не только в военных целях, но и для ликвидации последствий стихийных бедствий, пожаротушения и гражданской эвакуации.

Продолжение следует…

Источник: mavivatan.net