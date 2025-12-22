Войти
Lenta.ru

На Украине разработали «Сирко» для разминирования

223
0
0
Кадр: Telegram-канал «НТЦ»
Кадр: Telegram-канал «НТЦ».

На Украине разработали роботизированный комплекс разминирования Sirko-S1

Украинская компания SkyLab заявила о разработке новой версии наземного робототехнического комплекса (НРТК) Sirko-S1, который позволит создавать проходы в минных полях. Об этом пишет Информационно-аналитический центр «Новые технологии» в Telegram.

«Сирко» оснастили системой дистанционного разминирования TROPIYA. Она состоит из реактивного снаряда, который после запуска разматывает кабель длиной 100-150 метров с зарядами разминирования.

Отмечается, что изначально Sirko-S1 использовали только для доставки различных грузов. Колесная машина способна нести до 200 килограммов полезной нагрузки.

Ранее в декабре в России представили модернизированный НРТК «Курьер». Вторая версия машины отличается увеличенной мощностью и улучшенной проходимостью. Также «Курьер 2.0» получил новый боевой модуль с расширенными возможностями.

В том же месяце производитель заявил, что «Курьер» — это самый массовый воюющий НРТК в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"