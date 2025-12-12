В России модернизировали боевого робота «Курьер»

В России представили модернизированного боевого робота «Курьер 2.0»

Российские специалисты модернизировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер», который применяют в зоне СВО. Доработанная модель получила новое шасси, сообщили в Telegram-канале проекта.

«Сегодня мы представляем модернизированный НРТК "Курьер 2.0". Многофункциональная роботизированная платформа получила новое шасси, стала более мощной и проходимой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая версия также получила новый боевой модуль с расширенными возможностями. Машина на фото вооружена пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и крупнокалиберным НСВТ. Разработчики подчеркнули, что все изменения учитывают пожелания бойцов.

В ноябре Минобороны России сообщило, что бойцы применяют НРТК «Курьер» для постановки дымовых завес, которые прикрывают войска в зоне СВО. Машины используют дымовые шашки УДШ. Также НРТК применяют для минирования, эвакуации раненых и поражения целей.