Войти
Lenta.ru

Китай запустит лунную сверхтяжелую ракету в 2026 году

165
0
0
Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters.

SpaceNews: Китай в 2026 году запустит лунную сверхтяжелую ракету Long March 10

Китай в 2026 году готовится запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, предназначенную для использования в китайской лунной пилотируемой программе. Об этом со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники сообщает издание SpaceNews.

Портал отмечает, что Long March 10 представлена двумя вариантами. Базовый — трехступенчатый носитель, предназначенный для запуска лунного пилотируемого корабля Mengzhou и лунного посадочного модуля. Вариант Long March 10A представляет собой частично-многоразовый двухступенчатый носитель для запусков Mengzhou на низкую околоземную орбиту к станции Tiangong.

В октябре агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай подтвердил планы высадки человека на Луну к 2030 году.

В сентябре агентство рассказало, что Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.12 05:16
  • 12189
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.12 03:05
  • 0
Комментарий к "В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу"
  • 16.12 17:45
  • 1
В США российский Су-57 назвали лучшим только для авиашоу
  • 16.12 16:51
  • 1
«Авиаремонт»: крушение АН-22 под Иваново используют для очернения авиационной отрасли
  • 16.12 16:22
  • 1
Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика Вооруженных сил России
  • 16.12 15:48
  • 3
В РФ появится линия по производству чипов, которая к моменту создания устареет
  • 16.12 11:42
  • 4
В США впечатлились нереальностью российских «чудо-вооружений»
  • 16.12 04:46
  • 16
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 15.12 19:33
  • 1
«В планах флота - брешь»: ВМС США хотят построить новый тип фрегата
  • 15.12 13:59
  • 2
Сверхмощный двигатель от авиалайнера будет питать энергией ИИ
  • 15.12 00:55
  • 0
О роли ПВО в СВОйне - сейчас, и на ближайшую (год-два) перспективу.
  • 14.12 19:17
  • 0
Комментарий к "Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России"
  • 14.12 18:32
  • 0
Об Украине, С-300, и "закладках" - специально для начетчика "Сергей-82"
  • 14.12 18:13
  • 2
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 14.12 09:35
  • 1
Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России