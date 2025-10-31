Войти
Китай подтвердил планы высадить человека на Луну

Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters.

Китай подтвердил планы высадить человека на Луну к 2030 году

Китай подтвердил планы высадить человека на Луну к 2030 году. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным Управления программы пилотируемых космических полетов КНР, для подготовки высадки на Луну китайской стороне предстоят важнейшие испытания посадочного модуля Lanyue, пилотируемого корабля Mengzhou и ракеты Long March 10.

В августе Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что Китай испытал модуль Lanyue, предназначенный для высадки человека на Луну.

В марте издание Global Times со ссылкой на заместителя главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Яна Ливэя написало, что прототипы всех технических систем, которые планируется использовать для первой высадки китайцев на поверхность Луны, — ракеты, пилотируемого космического корабля, спускаемого модуля, планетохода и скафандров — готовы.

