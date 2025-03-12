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Китай для полета на Луну отберет опытных тайконавтов

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Фото: Ng Han Guan / АР
Фото: Ng Han Guan / АР.

Global Times: Китай отберет опытных тайконавтов для полета на Луну

Для высадки на Луну китайская сторона планирует отобрать тайконавтов, имеющих опыт полета на околоземную станцию Tiangong. Об этом сообщает издание Global Times.

По словам заместителя главного конструктора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Яна Ливэя, к настоящему времени готовы прототипы всех технических систем, которые планируется использовать для первой высадки китайцев на поверхность Луны.

В частности, завершена разработка ракеты, пилотируемого космического корабля, спускаемого модуля, планетохода и скафандров.

В октябре ТАСС со ссылкой на замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна сообщил, что целью Китая является высадка человека на Луну в 2030 году.

В сентябре издание SpaceNews заметило, что Китай представил концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссий тайконавтов на поверхность Луны.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
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