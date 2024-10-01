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Китай представил лунный скафандр

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Кадр: CMSA
Кадр: CMSA.

Китай представил скафандр для миссии на Луну

Китай представил концепцию скафандра, который планируется использовать для пилотируемых миссии тайконавтов на поверхность Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По заявлению китайской стороны, скафандр изготовлен из материала, который не только обеспечивает защиту от лунной пыли и радиации, но и предоставляет надлежащий уровень теплозащиты. Шлем космического костюма оснащен панорамным антибликовым забралом, а также отдельными длиннофокусными и короткофокусными камерами.

В Китае утверждают, что новый скафандр позволяет выполнять приседание и наклоны, поскольку отличается сравнительно небольшой для таких изделий массой.

Ранее издание сообщило, что компания SpaceX успешно испытала скафандры, предназначенные для выхода в открытый космос.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну два человека.

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Китай
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SpaceX
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