Китай успешно испытал ракету для полетов на Луну

Фото: Florence Lo / Reuters
Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну, сообщает агентство «Синьхуа».

Тесты состоялись 11 сентября на космодроме Вэньчан провинции Хайнань и стали вторым статическим огневым испытанием первой ступени перспективного носителя.

В июне 2024-го издание SpaceNews сообщило, что Китай провел успешные статические огневые испытания прототипа первой ступени ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на топливной паре керосин — жидкий кислород.

В апреле того же года издание со ссылкой на заместителя директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян сообщило, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

