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Китай подтвердил намерение высадить человека на Луну к 2030 году

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Фото: Andy Wong / AP
Фото: Andy Wong / AP.

SpaceNews: Китай подтвердил намерение высадить человека на Луну к 2030 году

Китай подтвердил намерение высадить человека на Луну в 2030 году. Об этом пишет издание SpaceNews.

Во время пресс-конференции на космодроме Цзюцюань, состоявшейся 24 апреля, заместитель директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян заявил, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

«Производство и испытания прототипов идут полным ходом», — заявил чиновник.

В июле 2023-го на 9-м Китайском коммерческом аэрокосмическом форуме в городе Ухань заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь заявил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.

В мае того же года Управление программы пилотируемых полетов Китая заявило, что до 2030 года страна намерена отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
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