В США назвали главную угрозу для американских F-35 и B-21 в России

170
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

NSJ: Системы C-500 — главная угроза для американских F-35 и B-21 в России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) C-500 можно назвать главной угрозой для американских истребителей пятого поколения F-35 и стратегических стелс-бомбардировщиков B-21 в России. Об этом пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Крис Осборн.

«Если реальные характеристики С-500 хотя бы приблизительно соответствуют заявленной дальности действия в 600 километров, это осложнит планы НАТО по использованию авиации над Восточной Европой — и может еще больше осложнить ситуацию в случае экспорта в Китай или Индию», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в случае конфликта в Европе С-500 позволят России значительно компенсировать превосходство НАТО в боевой авиации.

Обозреватель пишет, что «системы ПВО С-500, по всей видимости, представляют угрозу для истребителей США и союзников, поскольку используют передовые цифровые многоузловые сети и высокоточные радары большой дальности». При этом автор признает, что обнаружение воздушной цели не означает ее успешное сопровождение радаром. «Современные комплексы С-500, возможно, и способны обнаружить что-либо, но они вряд ли смогут проследить и поразить самолет-невидимку», — утверждает автор.

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем ПВО С-500.

В августе то же издание со ссылкой на командующего Военно-воздушными силами Индии главного маршала авиации Амара Прита Сингха заметило, что российская система С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
С-400 Триумф
С-500
Проекты
NATO
