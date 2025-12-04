Войти
Стало известно о планах Индии купить российские С-500

247
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / Wikimedia
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / Wikimedia.

MWM: Индия начала переговоры с Россией о закупке систем ПВО С-500

Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) С-500. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

«Индийские СМИ подтвердили, что Министерство обороны страны планирует начать официальные переговоры с Россией относительно закупки системы ПВО большой дальности С-500. Переговоры начнутся во время встречи в Нью-Дели между министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом и его российским коллегой Андреем Белоусовым 4 декабря», — говорится в публикации.

Издание пишет, что интерес Индии к С-500 объясняется наличием у Китая системы HQ-29, которая, как и российское решение, способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты-перехватчики космических аппаратов.

Отмечается, что на встрече также будет обсуждаться график поставок систем С-400 и возможная покупка Нью-Дели у Москвы истребителей пятого поколения Су-57.

Издание подчеркивает, что С-500 благодаря дальности перехвата, составляющей до 600 километров, представляет особенную опасность для самолетов НАТО, а ракета 40Н6 комплекса С-400 с дальностью до 300 километров подтвердила свои характеристики в ходе недавнего индийско-пакистанского конфликта, уничтожив несколько самолетов Исламабада.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии для Военно-воздушных сил (ВВС) одобрило закупку у России пяти дивизионов С-400 и ракет к ним.

В августе MWM со ссылкой на командующего ВВС Индии главного маршала авиации Амара Прита Сингха заметило, что российская система С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
40Н6
ПАК ФА
С-400 Триумф
С-500
Проекты
NATO
