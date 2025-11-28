Войти
Индия запросит у России пять эскадрилий С-400

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС.

TOI: Минобороны Индии одобрило закупку у России пяти эскадрилий С-400

Минобороны Индии для Военно-воздушных сил (ВВС) одобрило закупку у России пяти эскадрилий зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ракет к ним. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Times of India (TOI).

«В то время как ВВС Индии запросили еще пять эскадрилий С-400, Министерство обороны уже одобрило комплексный годовой контракт на техническое обслуживание этих систем. Россия создаст для них в Индии центр по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту», — сказал источник.

Также в планы индийского военного ведомства входит приобретение перехватчиков дальностью 100, 200, 250 и 380 километров. Данные ракеты должны восполнить запасы, израсходованные в ходе недавнего конфликта Нью-Дели и Исламабада, и создать новые резервы.

Как пишет газета, Нью-Дели пока не приняла предложение о приобретении двух-трех эскадрилий российских истребителей пятого поколения Су-57, которые Москва предлагает вместо американских самолетов F-35, однако рассматривает модернизацию партии из 84 истребителей Су-30МКИ, в которой примет участие Россия.

Детали оборонных соглашений, по данным TOI, будут обсуждаться в декабре в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин сообщила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита президента Путина в Индию могут объявить о заключении соглашения по истребителю Су-57.

В августе издание со ссылкой на командующего ВВС Индии главного маршала авиации Амара Прита Сингха заметило, что российская система противовоздушной обороны С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.

