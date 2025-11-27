Войти
Lenta.ru

В США просчитали решение Путина по Су-57

660
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

NI: Индия и Россия на встрече Путина и Моди могут объявить о решении по Су-57

Москва и Нью-Дели в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию на 23-й ежегодный российско-индийский саммит и его встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди могут объявить о заключении соглашения по истребителю пятого поколения Су-57, просчитала обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

«Оборонное партнерство между Индией и Россией продолжает расширяться. По имеющимся данным, Москва и Нью-Дели в настоящее время обсуждают возможность совместного производства истребителей серии Су-57. В частности, российские официальные лица заявили о намерении своей страны поддержать будущие потребности Индии в истребителях, включая беспрепятственную передачу технологий для платформы пятого поколения», — говорится в публикации.

Там отмечается, что в декабре 2025 года Путин по приглашению Моди собирается посетить Индию, «поэтому следует ожидать дальнейших заявлений относительно этой потенциальной договоренности».

Карлин пишет, что Индия выиграла бы от сотрудничества с Россией по проекту истребителя пятого поколения. «Дальнейшее расширение оборонных связей с Индией будет способствовать росту экспортного потенциала России в будущем», — резюмировала обозреватель.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков анонсировал визит Путина в Индию и выразил надежду на то, что он пройдет плодотворно.

Также в ноябре обозреватель TNI Брэндон Вайхерт заметил, что выбрав истребитель пятого поколения Су-57 или F-35, Индия на полвека свяжет себя с его страной-разработчиком — Россией или США, соответственно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 19:25
  • 11651
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 15:19
  • 9
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 27.11 09:34
  • 0
И снова о Литве и воздушных шариках
  • 27.11 03:56
  • 1
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 27.11 03:52
  • 0
В связи с дискуссией - об отличиях советских/российских ПЛА 3-го и 4-го поколений.
  • 27.11 03:19
  • 3
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 27.11 00:51
  • 3
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 27.11 00:44
  • 7
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 27.11 00:35
  • 3
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 27.11 00:33
  • 3
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 26.11 23:56
  • 3
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 23:00
  • 3
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов