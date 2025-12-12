Войти
В США признали отсутствие ключевой части своего «Шахеда»

Фото: U. S. Central Command
TWZ: Боевую часть для «американского Шахеда» пока не разработали

Американские ударные беспилотники Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), которые разработали на основе конструкции иранского Shahed-136, тестируют без боевой части. Отсутствие ключевого элемента дрона признал Корпус морской пехоты США, пишет TWZ.

Отмечается, что морская пехота спонсирует испытания LUCAS на полигоне армии США Юма в штате Аризона. Полковник Николас Лоу, который отвечает за испытания, сообщил, что американские «Шахеды» испытывают без боевой части. Аппараты снабдили инертной нагрузкой.

«Боеголовка, которая в конечном итоге будет интегрирована в LUCAS, еще не сконструирована, но она также будет недорогой и будет выпускаться серийно несколькими производителями», — сказал Лоу.

Ранее в декабре стало известно, что специалисты компании SpektreWorks разработали LUCAS на основе конструкции иранского беспилотника Shahed-136.

В том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что Центральное командование Вооруженных сил США создало оперативную группу Task Force Scorpion Strike, оснащенную эскадрильей аппаратов LUCAS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
БПЛА
