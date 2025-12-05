Войти
В США рассказали о копировании иранского «Шахеда»

212
0
0
Shahed-136. Фото: Wikipedia
Shahed-136. Фото: Wikipedia.

TWZ: Компания SpektreWorks скопировала иранский дрон-камикадзе Shahed-136

Американский дрон-камикадзе Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) является копией иранского Shahed-136 («Шахед-136»). Об этом рассказали в публикации TWZ.

Как пишет издание, конструкция аппарата компании SpektreWorks основана непосредственно на «Шахеде». «Американские военные заполучили иранский Shahed. Мы посмотрели и переделали его. Мы сотрудничаем с рядом американских компаний в области инноваций», — приводит TWZ слова американского чиновника.

Он добавил, что LUCAS — это результат реверс-инжиниринга. Как и «Шахед», американский беспилотник построен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом.

В публикации отметили, что на сайте SpektreWorks опубликованы характеристики летающей мишени FLM 136 с максимальной дальностью полета более 700 километров и продолжительностью около 6 часов. Аппарат развивает скорость до 195 километров в час. «Отражают ли эти детали возможности реализованной конструкции LUCAS, не ясно», — говорится в материале.

Ранее в декабре стало известно, что китайская компания Loong представила новый дрон-камикадзе M9, который похож на иранские «Шахеды-136» и российские аппараты семейства «Герань-2».

