В Китае показали похожий на «Герань» дрон

Фото: Loong
В Китае показали похожий на российскую «Герань-2» дрон Loong M9

Китайская компания Loong представила новый дрон-камикадзе M9, который похож на российские аппараты семейства «Герань-2». На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На видео показаны старт, полет и поражение цели новым дроном. Как и «Герань», китайский аппарат построен по схеме «бесхвостка». Беспилотник получил треугольное крыло и расположенный в задней части двигатель внутреннего сгорания.

Размах крыла M9 составляет 2,5 метра, а длина дрона — 3,5 метра. Аппарат без топлива весит 62,5 килограмма, а максимальный взлетный вес составляет 200 килограммов. Дрон может нести до 50 килограммов полезной нагрузки. Максимальная длительность полета — девять часов.

В октябре стало известно, что США намерены взять на вооружение аналоги «Гераней» для использования на Тихом океане. Компания Auterion разработала дроны Artemis ALM‑20 с дальностью до 1600 километров.

