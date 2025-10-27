Войти
Lenta.ru

США захотели создать американскую «Герань»

714
0
0
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

BI: Американский аналог беспилотника «Герань» пригодится для сдерживания Китая

Власти США намерены взять на вооружение аналогичные российским «Гераням» беспилотники для использования на Тихом океане. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

15 октября американская компания Auterion отчиталась, что совместно с Украиной создала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Artemis ALM‑20. Беспилотник типа барражирующий боеприпас напоминает по конструкции и характеристикам российскую «Герань». Машина имеет дальность поражения 1600 километров и может нести 40 килограммов груза. В Auterion заявили, что намерены заключить контракт с Пентагоном на поставку БПЛА.

По словам специалистов BI, подобные беспилотники могут стать заменой более дорогих дронов, находящимся на вооружении армии США. Американские власти намерены подготовить аналоги «Гераней» для потенциального ведения боя на Тихом океане и сдерживания вооруженных сил Китая.

В материале говорится, что подобные беспилотники с треугольным крылом были представлены в Пентагоне в июле. А в середине октября командование 25-й пехотной дивизией армии США, дислоцированной на Гавайях, заявило, что такие БПЛА критически важны для ведения боевых действий на Тихом океане.

В сентябре обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей заявил, что США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М