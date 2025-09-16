Войти
США призвали срочно создать десятки тысяч «американских "Гераней"»

913
0
0
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости.

TWZ: США необходимо срочно создать десятки тысяч клонов российских «Гераней»

США необходимо создать десятки тысяч американских «Гераней» — клонов одноименных российских дронов-камикадзе, призывает обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.

«Отсутствие срочности со стороны американских военных в вопросе создания дальнобойных одноразовых ударных боеприпасов в больших масштабах абсурдно и опасно», — говорится в публикации.

Автор отмечает, что необходимость США иметь серийное производство надежных и доступных беспилотников, а также средств противодействия им назрела давно, однако только сейчас Пентагон обратил внимание на данную проблему, отчаянно пытаясь догнать своих конкурентов. «Речь идет о создании условий для поддержания быстрого производства десятков тысяч единиц этого оружия в год, а не сотен или нескольких тысяч. Если США не смогут этого сделать, они предоставят огромное преимущество нашим практически равным противникам, Китаю и России, которые сегодня находятся в гораздо более выгодном положении для поставок такого оружия в очень больших количествах», — пишет автор.

По его оценке, «в последнее время отсутствие действий по принятию всех разумных мер для производства как можно большего количества относительно недорогих дальнобойных ударных беспилотников и дронов-приманок граничит с откровенной халатностью, когда речь идет об обеспечении национальной безопасности Америки».

Роговей отмечает, что американская «Герань» должна иметь две версии — с малой и большей дальностями. «Предлагаемый вариант беспилотника большей дальности позволит наносить удары по материнской части Китая с Гуама. Американская "Герань" меньшей дальности сможет наносить удары по Китаю одноразовыми ударными боеприпасами с любого корабля или участка суши», — уверяет автор.

Обозреватель допускает, что в 2026 году Россия сможет производить более 50 тысяч дронов семейства «Герань» стоимостью менее 50 тысяч долларов каждый.

Ранее американское издание The National Interest заметило, что Вооруженные силы России применяют дроны-приманки, которые истощают систему противовоздушной обороны Украины.

