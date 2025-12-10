«Роскосмос»: На Восточном ввели в эксплуатацию стартовый стол для «Ангары»

На космодроме Восточный введен в эксплуатацию стартовый стол для тяжелой ракеты «Ангара». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Соответствующее разрешение получено дирекцией космодрома Восточный 8 декабря», — уточнили в компании.

Также в эксплуатацию на Восточном сданы еще 37 объектов, в частности, командный пункт, хранилище кислорода и азота, эвакуационные тоннели.

По данным «Роскосмоса», в настоящее время на Восточном введено в эксплуатацию 70 процентов сооружений стартового комплекса «Ангара». Оставшееся планируется ввести в строй до марта 2026-го.

Ранее агентство со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что с Восточного запустят иранские спутники Zafar-2, Kousar-1.5 и Paya.

Также в декабре «Роскосмос» рассказал о предстоящем последнем запуске блока типа ДМ с космодрома Байконур.