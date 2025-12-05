С Восточного запустят три иранских спутника

С космодрома Восточный запустят иранские спутники Zafar-2, Kousar-1.5 и Paya
С космодрома Восточный запустят иранские спутники Zafar-2, Kousar-1.5 и Paya. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает ТАСС.
Пуск ракеты «Союз-2» с тремя космическими аппаратами намечен на 28 декабря.
Спутник дистанционного зондирования Земли Zafar-2 предназначен для мониторинга сельскохозяйственных земель, уровня воды и составления карт регионов, пострадавших от стихийных бедствий.
В сентябре 2024-го агентство IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции сообщило, что Иран вывел на орбиту исследовательский спутник Chamran-1.