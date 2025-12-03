Российские блоки типа ДМ перестанут запускать с Байконура

«Роскосмос»: 15 декабря состоится последний запуск блока типа ДМ с Байконура

15 декабря состоится последний запуск блока типа ДМ с космодрома Байконур. После этого данные разгонные блоки производства Ракетно-космической корпорации «Энергия» перестанут запускать с Байконура. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

15 декабря с Байконура должна стартовать ракета «Протон-М» разработки Центра Хруничева, которая при помощи разгонного блока ДМ-3 выведет на геостационарную орбиту гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» № 5, созданный Научно-производственным объединением имени Семена Лавочкина.

Планируемый запуск станет 300-м для блоков типов Д и ДМ, которые с Байконура запускаются с 1967 года. После 15 декабря блоки типа ДМ планируется применять исключительно в ходе пусковых кампаний на космодромах Восточный и Плесецк.

В ноябре госкорпорация сообщила, что спутник «Электро-Л» № 5 прибыл на Байконур.

В сентябре «Роскосмос» рассказал, что на космодром доставили блоки тяжелой ракеты «Протон-М».