«Калашников» оценил эффективность ударных «КУБов»

«Калашников»: Эффективность ударных дронов «КУБ-2» в зоне СВО составляет 95 %

Эффективность ударных дронов «КУБ-2» в ходе апробации в зоне СВО составила более 90 процентов. Результативность аппаратов оценил концерн «Калашников».

«Эффективность применения "КУБ-2" по результатам апробации в зоне проведения специальной военной операции составила 95 процентов», — пишет производитель.

В сообщении подчеркнули, что «КУБы» достигают высокой точности при работе в комплексе с разведывательным беспилотником «СКАТ 350М». Программное обеспечение разработки концерна позволяет создавать единое информационное пространство для выполнения задач в любое время суток.

Также аппараты получили вычислительный комплекс с элементами искусственного интеллекта, который позволяет захватывать и поражать цели в автоматическом режиме. Это делает «КУБ-2» невосприимчивым к воздействию систем радиоэлектронной борьбы.

В феврале стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять ранее неизвестные дроны-камикадзе, которые внешне напоминают «Куб-2».

В том же месяце индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что ВС России эффективно применяют аппараты «КУБ-2». Дронами уничтожают бронетехнику и системы противовоздушной обороны противника.