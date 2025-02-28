Россия начала применять неизвестные дроны-камикадзе

ВС России начали применять похожие на «Куб-2» дроны-камикадзе

Вооруженные силы (ВС) России начали применять ранее неизвестные дроны-камикадзе, которые внешне напоминают недавно представленный аппарат «Куб-2». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что ВС России используют новый аппарат для поражения целей в Сумской области. Беспилотник похож на «Куб-2» по компоновке, но в деталях отличается от него.

Киев заявляет, что беспилотник с электродвигателем способен поражать цели на расстоянии 40-60 километров. Аппарат несет кумулятивно осколочно-фугасную зажигательную боевую часть КОФЗБЧ-3 весом три килограмма. Дрон получил серийные электронные компоненты российского производства, которые указывают на массовость изделия.

Ранее в феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что ВС России успешно применяют новые дроны-камикадзе «Куб-2» в зоне спецоперации. По его словам, простой дрон можно выпускать в больших количествах. «Куб-2» получил оптико-электронную систему, которая позволяет операторам корректировать дроны при изменении местоположения цели.