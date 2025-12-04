Войти
НАСА активизирует программу ядерных двигателей

Фото: Ken Cedeno / Reuters
Фото: Ken Cedeno / Reuters.

Reuters: Айзекман пообещал Конгрессу, что США опередят Китай на Луне

Кандидат на пост главы НАСА миллиардер Джаред Айзекман пообещал Сенату Конгресса США, что Вашингтон опередит Пекин в лунной гонке. Об этом на подготовленную запись выступления ссылается агентство Reuterss.

«Америка вернется на Луну раньше нашего великого соперника, и мы обеспечим прочное присутствие, чтобы понять и реализовать научную, экономическую и национальную безопасность лунной поверхности», — написал кандидат, при этом прямо не назвав Китай американским соперником.

Айзекман отметил, что НАСА «подготовит почву для будущих миссий на Марс и дальше» отчасти за счет «расширения и ускорения инвестиций в программы ядерных двигателей и наземной энергетики».

В ноябре агентство Bloomberg сообщило, что вновь выдвинутый президентом США Дональдом Трампом Айзекман ранее предлагал проект Athena («Афина»), предполагающий отправку беспилотной миссии на Марс в 2026 году.

В апреле издание SpaceNews привело заявление президента по космическим двигательным установкам и энергетическим системам американской компании L3Harris Technologies Кристин Хьюстон, согласно которому технологии космической ядерной энергетики и двигательных установок готовы к прорыву после десятилетий разработки, однако их промышленное внедрение потребует последовательного государственного участия.

