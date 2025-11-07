Кандидат на пост главы НАСА предложил проект «Афина»

Bloomberg: Кандидат на пост главы НАСА Айзекман предложил проект «Афина»

Вновь выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман ранее предлагал проект Athena («Афина»), предполагающий отправку беспилотной миссии на Марс в 2026 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что поручить реализацию миссии планировалось компании SpaceX. Также участие в проекте могли бы принять, в частности, компании Blue Origin, Rocket Lab и Axiom Space.

По данным агентства, в настоящее время некоторые части 62-страничного документа Athena устарели, тогда как другие все еще сохраняют актуальность.

В июне миллиардер Айзекман в соцсети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента США Дональда Трампа помириться.

В июне Айзекман объяснил снятие своей кандидатуры Трампом на пост главы НАСА наличием в окружении президента США людей с корыстными целями.