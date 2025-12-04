Войти
Lenta.ru

Россия увеличит поставки оружия Индии

281
0
+1
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости.

Глава ФСВТС Шугаев: Россия планирует увеличить поставки оружия Индии

В 2026 году Россия планирует увеличить поставки оружия и техники Индии по сравнению с 2025-м. Об этом ТАСС в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, перспективы российского военно-технического экспорта в 2026-м хорошие. «В следующем году, я думаю, этот показатель превысит значения 2025 года», — сказал руководитель.

Шугаев добавил, что Россия наращивает выпуск оборонной продукции как в собственных интересах, так и для иностранных заказчиков. Согласно главе ФСВТС, Москва и Нью-Дели в 2025 году не свернули ни один проект в области военно-технического сотрудничества, в частности, касающиеся кораблей проекта 11356, самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С.

В ноябре газета The Times of India сообщила, что Минобороны Индии для Военно-воздушных сил одобрило закупку у России пяти дивизионов зенитных ракетных систем С-400 и ракет к ним.

В том же месяце обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин допустила, что Москва и Нью-Дели в ходе визита президента Путина в Индию могут объявить о заключении соглашения по истребителю Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 08:05
  • 11792
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.12 07:51
  • 2
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 04.12 06:44
  • 0
К вопросу о "лучшем в мире танке/боевом самолете".
  • 04.12 05:01
  • 0
Комментарий к "Америка только что тихо призналась, что не сможет раздавить российскую экономику (The National Interest, США)"
  • 04.12 04:04
  • 1
Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году
  • 03.12 20:47
  • 0
Комментарий к "В США назвали победителя дуэли между Су-57 и китайским J-35A"
  • 03.12 19:27
  • 0
Комментарий к "Восемь лучших в мире американских и российских истребителей (The National Interest, США)"
  • 03.12 17:31
  • 116
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 03.12 14:41
  • 1
В России оценили вооружение корейских Су-25
  • 03.12 12:53
  • 16
В США перспективы российского Су-75 сравнили с «полетом фантазии»
  • 03.12 11:02
  • 1
Баканов: частные компании сократят время от разработки до внедрения технологий
  • 03.12 09:12
  • 14
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 03.12 07:47
  • 0
Ответ на ""Четыре великих защитника" России сдерживают Запад от опрометчивых действий (Sohu, Китай)"
  • 03.12 00:18
  • 1
Российский истребитель первым в мире уничтожил западную систему Patriot
  • 02.12 23:51
  • 0
Комментарий к "Полетел ли долгожданный Су-57М? Что стоит за новостями об испытаниях улучшенного варианта (Military Watch Magazine, США)"