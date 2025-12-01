«Известия»: Войска РХБЗ начали вооружать БЭКами

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали вооружать безэкипажными катерами (БЭКами). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

По данным собеседника, БЭКи планируется использовать для форсирования рек, десантных операций и защиты морских баз. В частности, катера будут применяться для устройства дымовых завес, ведения разведки и нанесения ударов.

«Не стоит забывать, что дроны хорошо ведут поиск следов применения химического или биологического оружия, а также радиоактивного заражения в акваториях рек, озер и в прибрежных зонах», — заметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик Олег Желтоножко добавил, что вооружение БЭКами — очередной пример тренда на роботизацию в войсках.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ и опрошенных экспертов сообщила, что действующие на херсонском направлении подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил (ВС) России в ближайшее время получат на вооружение БЭКи, которые по мощности боевого заряда сравнимы с боеголовкой баллистической ракеты «Искандер».

В сентябре «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве рассказала, что ВС России начали активно использовать БЭКи в дельте Днепра.