Войти
Lenta.ru

Войска РХБЗ начали вооружать БЭКами

189
0
0
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

«Известия»: Войска РХБЗ начали вооружать БЭКами

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали вооружать безэкипажными катерами (БЭКами). Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

По данным собеседника, БЭКи планируется использовать для форсирования рек, десантных операций и защиты морских баз. В частности, катера будут применяться для устройства дымовых завес, ведения разведки и нанесения ударов.

«Не стоит забывать, что дроны хорошо ведут поиск следов применения химического или биологического оружия, а также радиоактивного заражения в акваториях рек, озер и в прибрежных зонах», — заметил военный эксперт Василий Дандыкин.

Аналитик Олег Желтоножко добавил, что вооружение БЭКами — очередной пример тренда на роботизацию в войсках.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ и опрошенных экспертов сообщила, что действующие на херсонском направлении подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил (ВС) России в ближайшее время получат на вооружение БЭКи, которые по мощности боевого заряда сравнимы с боеголовкой баллистической ракеты «Искандер».

В сентябре «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве рассказала, что ВС России начали активно использовать БЭКи в дельте Днепра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 05:37
  • 4
B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле
  • 01.12 02:08
  • 11733
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.11 21:24
  • 1
Система С-300П и ее модификации
  • 30.11 20:44
  • 0
Комментарий к "B-21 Raider и пределы технологической революции в военном деле"
  • 30.11 17:20
  • 42
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 30.11 05:37
  • 3
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 29.11 21:04
  • 1
Скотт Риттер: без контроля над вооружениями человечество движется к гибели
  • 29.11 20:52
  • 0
Комментарий к "Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек"
  • 29.11 19:36
  • 0
Комментарий к "Почему оторванная от реальности Европа не станет поддерживать Украину в конфликте (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 29.11 15:47
  • 80
МС-21 готовится к первому полету
  • 29.11 11:46
  • 9
Российскому среднемагистральному лайнеру МС-21 «сократили» дальность полета
  • 29.11 11:13
  • 8
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 29.11 10:53
  • 3
Пуститься по миру: как Киев намерен содержать армию в 800 тыс. человек
  • 29.11 07:28
  • 0
Комментарий к "Война России с НАТО будет намного стремительнее, чем конфликт на Украине (Newsweek, США)"
  • 29.11 06:17
  • 0
Комментарий к "Беззащитная Великобритания – легкая мишень: когда Украина падет, мы будем следующими (The Independent, Великобритания)"