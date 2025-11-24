Войти
ВС России на Днепре получат «плавучие» «Искандеры»

285
0
0
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости.

«Известия»: Действующие на херсонском направлении подразделения ВДВ получат БЭКи

Действующие на херсонском направлении подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) России в ближайшее время получат на вооружение безэкипажные катера (БЭКи), которые по мощности боевого заряда сравнимы с боеголовкой баллистической ракеты «Искандер». Об этом со ссылкой на источники Минобороны РФ и опрошенных экспертов сообщает газета «Известия».

По данным издания, БЭКи позволят подразделениям ВДВ более эффективно вести бои в акватории Днепра. В частности, катера позволят наносить удары и обеспечат снабжение группировки войск. «Если будет принято решение о форсировании Днепра, безэкипажные катера поучаствуют и в этой операции. Будут уничтожать вражеский речной флот, состоящий из катеров, прикрывать десантные силы», — заметил председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Военный эксперт Алексей Леонков добавил, что БЭКи могут использоваться, в частности, для мониторинга обстановки в наступающих непростых погодных условиях. Аналитик заметил, что БЭК можно переносить 400–500 килограммов взрывчатки, чего достаточно для уничтожения переправ или даже мостов. «Мощность их заряда можно сравнить с боеголовкой баллистической ракеты "Искандер", только гораздо дешевле», — сказал Леонков.

В сентябре газета со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщила, что Вооруженные силы России начали активно использовать БЭК в дельте Днепра.

В августе Telegram-канал «Изнанка» рассказал, что российские военнослужащие впервые успешно применили морской дрон по военной цели Вооруженных сил Украины.

