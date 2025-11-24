Войти
Удары плавсредством: десантников в акватории Днепра усилят безэкипажными катерами

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Они могут использоваться и для снабжения наших подразделений, и в качестве речных «камикадзе»

Подразделения Воздушно-десантных войск, действующие на херсонском направлении, получат на вооружение безэкипажные катера (БЭКи). Они позволят «голубым беретам» более эффективно вести бои в акватории Днепра. Как сообщили источники «Известий» в Минобороны России, БЭКи будут использоваться для ударов по береговой инфраструктуре и плавсредствам, а также для снабжения войск. Эксперты отмечают, что эти аппараты, оснащенные зарядом до 500 кг, станут эффективными речными ударными средствами, способными нейтрализовать любую цель.

БЭКи для «голубых беретов»

Безэкипажные катера (БЭК) в ближайшее время получат подразделения беспилотных систем ВДВ, сообщили источники «Известий» в Минобороны России. Операторам этого оружия предстоит наносить удары по береговой инфраструктуре и плавсредствам, а также снабжать водным путем наши войска.

Подразделения, которые получат безэкипажные катера, будут действовать в районе Днепра, на речных островах и в протоках, рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

— Задача у десантников, вооруженных БЭКами, будет простая — уничтожение всего живого, что появится на водной глади, — считает он. — Если будет принято решение о форсировании Днепра, безэкипажные катера поучаствуют и в этой операции. Будут уничтожать вражеский речной флот, состоящий из катеров, прикрывать десантные силы. Также им предстоит вести разведку вне зависимости от времени суток, подвозить боеприпасы, еду, питьевую воду и другие важные грузы.

Военнослужащий с катером на дистанционном управлении для доставки грузов по воде

Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Мониторинг ситуации на линии боевого соприкосновения станет одной из основных задач для речных беспилотников, считает военный эксперт Алексей Леонков.

— Погода далеко не всегда летная, особенно осенью и зимой, что затрудняет работу БПЛА, — объяснил эксперт. — А для надводных безэкипажных средств это не помеха. На реке и в прибрежной зоне они смогут выявлять места дислокации личного состава, наличие огневых точек, выдвижение резервов по воде вне зависимости от туманов, облачности или дождей. Мониторинг ситуации на островах и в прибрежных районах станет гораздо лучше, что даст нашим войскам дополнительные преимущества в противостоянии с врагом.

Речные «камикадзе»

БЭКи могут оказывать эффективную огневую поддержку войскам, отметил Валерий Юрьев. Он уточнил, что на них сейчас устанавливаются пулеметы, противотанковые управляемые ракеты, они служат платформами для запуска БПЛА, а также могут нести на своем борту отдельные элементы реактивной артиллерии.

— Действовать им придется активно, поддерживать войска всеми имеющимися на борту средствами, совершать отвлекающие маневры, — сказал он.

Еще одна важная роль — применение бэзэкипажных катеров в качестве ударных средств, обладающих серьезными боезарядами, уверен Алексей Леонков.

Разведывательное судно ВМС Украины «Симферополь», потопленное российским безэкипажным катером в дельте реки Дунай

Источник изображения: Фото: Telegram

— БЭКи будут эффективны в качестве плавающих барражирующих боеприпасов, то есть речных «камикадзе», — отметил эксперт. — Если понадобится, они будут наносить удары по переправам на Днепре. Действующие на фронте БПЛА несут заряды, как правило, не больше 20–50 кг, а БЭК можно спокойно начинить 400–500 кг взрывчатки, что позволит разрушить любой понтонный мост, серьезно повредить или даже уничтожить капитальный. Мощность их заряда можно сравнить с боеголовкой баллистической ракеты «Искандер», только гораздо дешевле.

Кроме того, они будут эффективны против любых плавсредств. Одно из первых применений наших безэкипажных катеров состоялось на Дунае, отмечают эксперты.

— В конце лета этого года российский БЭК пустил на дно разведывательное судно ВМС Украины «Симферополь», — отметил Алексей Леонков. — Их эффективность давно доказана в бою.

Театр военных действий

Западная часть Херсонской области сейчас находится под контролем ВСУ, и вопрос об ее освобождении неизбежно встанет, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В районе Днепра действует достаточно много подразделений ВДВ, — отметил он. — При проведении операций по форсированию реки им потребуются БЭКи, которые могут взять на себя решение множества задач.

Безэкипажные катера на международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

БЭКи нужны нашим войскам и при достаточно статичной линии фронта, считает эксперт.

— В дельте реки находится много островов — сейчас там идут бои, — напомнил он. — Для разведки и снабжения лучше использовать безэкипажные платформы, а не лодки с бойцами, которые при большом количестве БПЛА в небе подвергают свои жизни опасности. Использование БЭКов позволит сохранить жизнь и здоровье наших ребят.

Флот на Днепре

При проведении операций в акватории Днепра наши войска действуют совместно с силами Днепровской речной флотилии, напоминают эксперты. О ее создании объявили уже во время СВО — 20 марта 2024 года.

В зону ее ответственности входят нижнее течение и дельта Днепра, Кинбурнская коса, Днепровский лиман. Контроль этих вод позволяет закрыть противнику выход в Черное море из портов Николаева и Херсона. В составе флотилии есть подразделения разведки, морской пехоты и армейской авиации. На ее вооружении состоят 130-мм самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег». Они могут поражать не только наземные, но и надводные цели, способные передвигаться со скоростью свыше 100 узлов (185 км/ч).

Военнослужащие у берегового самоходного артиллерийского комплекса А-222 «Берег» на полигоне «Железный рог» на Черноморском побережье Краснодарского края во время учений экипажей береговых ракетно-артиллерийских комплексов

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Известия» писали, что в ее составе недавно были созданы подразделения БПЛА. На их вооружении целая линейка дронов, в том числе и FPV. Они занимаются разведкой, корректировкой огня и нанесением ударов по объектам противника.

Подразделение уже приняло участие в боевых действиях на нескольких участках линии боевого соприкосновения, идущей по Днепру.

Они участвовали в отражении атак противника, преследовании маневренных групп на лодках и катерах, уничтожении прибрежных огневых точек, наблюдательных пунктов, радиолокационных и станций визуального контроля. В их активе есть уничтоженные важные цели — командные пункты украинских формирований.


Богдан Степовой

Андрей Федоров

