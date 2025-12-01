Напустить дыма: войска РХБЗ начали вооружать безэкипажными катерами

Новая техника будет использоваться для разведки, нанесении ударов и постановки защитных завес в портах

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали получать на вооружение безэкипажные катера, сообщил «Известиям» источник в Минобороны России. Новые аппараты в ходе СВО будут особо актуальны при форсировании рек, проведении десантных операций и защите морских баз. Их будут использовать для постановки дымовых завес и ведения радиационной, химической и биологической разведки, а также для нанесения ударов по противнику, отмечают эксперты.

В зоне интенсивного заражения

В подразделения войск РХБЗ начали поступать морские безэкипажные катера (БЭКи). Эти платформы хорошо себя показали в ходе проведения специальной военной операции, рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

По словам собеседников, войска РХБЗ сейчас наращивают возможности своих подразделений, использующих морские, воздушные и наземные беспилотные роботизированные системы. Этот шаг отражает последние тенденции развития военной роботизированной техники, отмечают эксперты.

— В первую очередь БЭКи будут задействованы для ведения разведки, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Не стоит забывать, что дроны хорошо ведут поиск следов применения химического или биологического оружия, а также радиоактивного заражения в акваториях рек, озер и в прибрежных зонах. Это одна из важнейших и самых опасных задач подразделений РХБЗ.

БЭКи позволяют проводить длительный круглосуточный мониторинг отдаленных районов, рассказал «Известиям» эксперт в области РХБ защиты Олег Желтоножко.

— Это идеальная платформа для выноса чувствительной контрольной аппаратуры в зоны потенциального заражения, — отметил он. — Благодаря большому запасу хода и автоматизированной работе они могут обеспечивать круглосуточное наблюдение в заранее заданных географических регионах, в том числе и удаленных.

Главное преимущество БЭКов — они могут действовать в зонах с высоким уровнем заражения, полностью исключая риск для личного состава. Также БЭКи повысят эффективность постановок дымовых завес — это тоже традиционная задача войск РХБЗ, рассказал Василий Дандыкин.

— Маневренные БЭКи используются для защиты аэрозолями от высокоточного оружия и средств разведки противника портов, переправ, береговых укреплений или таких критических объектов, как атомные станции. Одна из них, как мы знаем, расположена в районе города Запорожье, недалеко от линии боевого соприкосновения, — уточнил эксперт.

Функционал безэкипажных катеров не ограничивается только специализированными задачами РХБЗ. Эксперт обратил внимание на возможность установки на них средств поражения, в том числе огнеметных систем.

— Это превращает БЭКи из чисто разведывательных платформ в многоцелевые системы, которые способны эффективно решать задачи огневой поддержки или прикрытия, — продолжил Дандыкин. — Войска РХБЗ традиционно применяют огнеметно-зажигательное оружие. Установка таких систем на катера позволяет наносить удары по береговым целям, поддерживать высадку или отход подразделений.

Кроме того, на катера могут устанавливаться системы и аппаратура радиоэлектронного подавления (РЭБ), что усилит прикрытие наших войск, техники, кораблей и портов от дронов или высокоточного оружия противника.

Тренд на роботизацию

Опыт конфликтов последних лет, в частности события на Черном море, где активно применяются полупогружные ударные дроны, показывает, насколько стремительно развивается эта технология.

Внедрение БЭКов — это часть общего тренда на роботизацию, который касается и БПЛА, и сухопутных беспилотников, например гусеничной платформы типа «Уран», считает Олег Желтоножко. Безэкипажные катера — это перспективный вид вооружения, который делает войска РХБЗ более гибкими, неуязвимыми и способными решать задачи в самых сложных условиях современного конфликта.

— В настоящее время идет этап отбора и экспериментальной наработки опыта для определения наиболее подходящих и эффективных платформ — в дальнейшем их развитие станет основой для целых линеек военной техники, — резюмировал он. — Российские войска РХБЗ, по оценке специалистов, имеют колоссальный опыт и считаются одними из лучших в мире, а внедрение передовых технологий лишь укрепляет этот потенциал.

В итоге безэкипажные катера наряду с воздушными и наземными дронами становятся глазами и щитом РХБЗ. Выполняя самые рискованные задачи без потерь личного состава, обеспечивая скрытность, этот перспективный вид вооружения делает войска более маневренными и устойчивыми, а круг их миссий со временем, безусловно, будет только расти.

Новинки войск РХБЗ

«Известия» сообщали о появлении в частях РХБЗ специализированных БПЛА для радиационной, химической и биологической разведки. Эти летательные аппараты способны обследовать местность, проводить аэрозольную маскировку объектов, а также осуществлять специальную обработку техники и санитарную обработку личного состава.

Для обслуживания нового оборудования и выполнения боевых задач, личный состав проходит интенсивную подготовку. В подразделениях РХБЗ уже запущены курсы для операторов беспилотных комплексов — как стандартных коптеров, так и скоростных FPV-дронов. Более того, есть специальные группы, чья главная цель — противодействие вражеским БПЛА.

На курсах военнослужащие осваивают полный цикл работы с беспилотниками: от теории и практического управления до тактики ведения разведки и точной корректировки огня артиллерии.

Одновременно с освоением авиации специалисты РХБЗ работают над увеличением боевого потенциала беспилотных аппаратов и совершенствованием огнеметно-зажигательных средств.

В частности, ведется разработка нового реактивного пехотного огнемета РПО-2. Ключевая особенность этого комплекса заключается в возможности его установки на БПЛА. Ожидается, что это оружие станет крайне ценным инструментом при подготовке к штурму и захвате сильно укрепленных позиций, особенно в условиях городской застройки или на территории крупных промышленных предприятий.

Богдан Степовой

Юлия Леонова