ВМС США аннулировали программу строительства фрегатов типа Constellation

Как сообщил американский ресурс "USNI News", морской министр США Джон Фелан заявил 25 ноября 2025 года, что военно-морские силы США аннулируют программу строительства фрегатов нового типа Constellation, "чтобы сосредоточиться на новых типах военных кораблей, которые американский флот сможет строить быстрее". Согласно условиям, согласованным с судостроительной компанией Fincantieri Marinette Marine в Маринетте (штат Висконсин), эта верфь продолжит строительство для ВМС США двух первых фрегатов FFG 62 Constellation и FFG 63 Congress, но строительство следующих четырех уже законтрактованных ей фрегатов будет отменено.

Официальное рендерное изображение головного строящегося для ВМС США фрегата нового типа FFG 62 Constellation (с) Fincantieri Marinette Marine

"С самого первого дня я ясно дал понять: я не потрачу ни доллара, если это не усилит готовность или нашу способность победить. Чтобы сдержать это обещание, мы меняем подход к строительству и развертыванию флота, работая с промышленностью над достижением преимущества в боевых действиях, начиная со стратегического отказа от программы фрегатов типа Constellation", - говорилось в заявлении морского министра Фелана. - "ВМС США и наши партнёры из отрасли достигли всеобъемлющего соглашения, которое, для удовлетворения требований ВМС США, отменяет строительство последних четырёх кораблей этого типа, строительство которых ещё не началось".

Новая "рамочная программа", заявил министр Фелан, "позволяет ВМС США быстрее строить новые типы кораблей и обеспечить боевой потенциал, необходимый нашим военнослужашим, в большем количестве и в более сжатые сроки. Это крайне важно, и я надеюсь, что вскоре смогу поделиться более подробной информацией".

Высокопоставленный представитель министерства обороны США 25 ноября сообщил, что отмена программы строительства этих кораблей является частью последних усилий ВМС США по ускорению строительства и поставки кораблей новых типов. "Ключевым фактором в этом решении является необходимость ускоренного наращивания флота для противодействия будущим угрозам. Эта программа направлена ​​на то, чтобы направить ВМС США на путь ускоренного строительства новых типов кораблей и обеспечения возможностей, необходимых нашим военнослужащим, в большем количестве и в более короткие сроки", - заявил представитель министерства обороны США.

По словам представителей ВМС США, в настоящее время ВМС США проводят анализ структуры флота, который определит направленность проектирования новых кораблей и систем. ВМС США требуется 73 малых надводных корабля.

"В ближайшие недели ВМС США будут работать с Конгрессом, чтобы добиться перераспределения части неизрасходованных средств на фрегаты на корабли, которые могут быть построены в Маринетте легче и быстрее", - сообщил 25 ноября USNI News высокопоставленный представитель ВМС США. "Мы надеемся сохранить неизрасходованные средства на фрегаты, как я уже упоминал, и перераспределить их на другие корабли, которые можно будет построить в Маринетте и передать флоту быстрее".

Согласно бюджетным данным, ВМС США потратили на программу фрегатов типа Constellation около 2 млрд долл, а Конгресс выделил в общей сложности 7,6 млпд долл на опционы на контракты для шести кораблей этого типа. Пока неясно, как ВМС США будут просить Конгресс распределить эти средства между новыми программами.

Источник в компании Fincantieri сообщил, что стоимость продолжения работ по первым двум фрегатам, плюс компенсационные выплаты, согласованные с правительством США, состааят суммарно 3 млрд долл, а кроме того, ВМС США обязались выдать Fincantieri Marinette Marine новые заказы на 2 млрд долл.

Программа постройки фрегатов нового поколения FFG(X) была начата ВМС США в 2017 году и ьыоа призвана заменить программу строительства оказавшихся концептуально не слишком удачными "литторальных боевых" кораблей LCS. ВМС США планировали постройку 20 новых фрегатов FFG(X). В апреле 2020 года ВМС США выбрали принадлежащую итальянской компании Fincantieri американскую судостроительную компанию Marinette Marine Corporation (MMC, ныне Fincantieri Marinette Marine) в Маринетте в качестве проектанта и строителя перспективных фрегатов для американского флота по программе FFG(X) на основе представленного ММС (Fincantieri) проекта фрегата на основе франко-итальянского проекта (итальянского варианта) фрегатов FREMM.

Одновременно верфь в Маринетте получила контракт стоимостью 795,116 млн долл (в счет бюджета 2020 финансового года) на техническое проектирование и строительство для ВМС США головного фрегата по программе FFG(X), получившего название FFG 62 Constellation, с опционом на строительство еще девяти фрегатов. С реализацией опциона стоимость контракта достигла бы 5,5761 млрд долл. Реализация всего контракта с постройкой всех 10 фрегатов с учетом опционных должна была быть произведена к маю 2035 года.

Стоимость контракта включала только стоимость проектных и строительных работ самой верфи, без учета закупаемых правительством США отдельно вооружения и оборудования. Также в разработке технического проекта корабля участвовали проектное бюро ВМС США и компания Gibbs & Cox. Общая стоимость для ВМС США головного фрегата должна была составить 1,2812 млрд долл, стоимость второго корабля - 1,05 млрд долл, а стоимость третьего фрегата должна была бы быть уже 900 млн долл. В целом общая стоимость программы проектирования и строительства 20 фрегатов для ВМС США должна была составить 19,81 млрд долл.

К 2025 году Fincantieri Marinette Marine получила в счет опциона также контракты на пять следующих кораблей типа Constellation - FFG 63 Congress, FFG 64 Chesapeake, FFG 65 Lafayette, FFG 66 Hamilton и FFG 67 Galvez. Следующие два корабля предполагалось назвать FFG 68 Everett Alvarez Jr. и FFG 69 Joy Bright Hancock. Первые три фрегата нового типа получили названия в честь первых больших парусных фрегатов американского флота, заказанных в 1794 году. С 2026 финансового года планировалось заказывать по два серийных фрегата типа Constellation в год, однако фактические темпы строительства серии зависели бы от сроков подключения к нему второй верфи (в качестве второго участника строительства фрегатов рассматривались судостроительные предприятия Ingalls Shipbuilding (корпорации HII) и Austal USA).

Церемония первой резки стали и начала строительства головного фрегата FFG 62 Constellation состоялась на верфи Fincantieri Marinette Marine 31 августа 2022 года, а церемония официальной закладки была произведена там 12 апреля 2024 года. Первоначально сдача головного корабля ВМС США намечалась на 2026 год, однако из-за постоянных доработок проекта и неготовности рабочей документации стоительство его велось до сих пор весьма низкими темпами и на 25 ноября 2025 года общая техническая готовность Constellation оценивалась всего в 12%. Сроком готовности корабля теперь называется 2029 год. К настоящему времени фактически начата и постройка второго фрегата FFG 63 Congress.

Если первоначально идея взятия готового европейского проекта в качестве основы для фрегатов по программе FFG(X) должна была привести к удешевлению проектирования кораблей, то позднее постоянное выдвижение новых требований со стороны ВМС США и требования удовлетворения американских военных стандартов привело к кардинальной переработке проекта FREMM, и по сути к созданию нового типа фрегата, что привело к возрастанию стоимости как НИОКР, так и самих кораблей, и к сильному затягиванию сроков проектирования и начала строительства. Сообщается, что ВМС США выпустили 511 документов с требованиями изменения первоначальной конструкции корабля. В результате на начало 2025 года ВМС США сами оценивали отставание программы от плановых сроков в три года. Полная переработка проекта, в частности, привела к росту размерений и водоизмещения кораблей типа Constellation. В том числе оценочное полное проектное водоизмещение на октябрь 2024 года возросло на 759 метрических тонн (с изначальной 7291 тонны) и достигло 8050 тонн. На лето 2025 года сообщалось, что проекты Constellation и FREMM имеют лишь около 15% общего, по сравнению с первоначальным целевым показателем в 85%, при этом на весну 2025 года полные технический проект и рабочая документация еще не были готовы, что тормозило строительство.

Все это также порождало опасения относительно стоимости кораблей. Если изначально программа FFG(X) исходила из идеи получения флотом фрегатов по цене 900 млн долл за серийную единицу, и в среднем двух фрегатов по цене менее одного эсминца типа Arleigh Burke, то к 2024 году предполагаемая стоимость серийных фрегатов оценивалась уже в 1,6 млрд долл за единицу, то есть достигла соотношения трех фрегатов за два эсминца типа Arleigh Burke, и, видимо, вызывала ожидания роста стоимости фрегата до 2 млрд долл, то есть почти до стоимости эсминца, что убивало весь смысл программы. В этих условиях над программой фрегатов типа Constellation с 2023 года сгущались тучи, и не вызывает удивления, что пришедшее с новой администрацией Трампа новое руководство американского морского министерства ликвидировало эту программу.

Фрегаты типа Constellation в результате в целом довольно далеко ушли от облика своего первоначального прототипа в виде итальянского варианта FREMM. Американский фрегат имеет полное проектное водоизмещение 8050 тонн, наибольшую длину 151,18 м и ширину 19,81 м. Корабль впервые в практике ВМС США будет оснащен комбинированной дизель-электрическо-газотурбинной (CODLAG) главной энергетической установкой, включая газовую турбину General Electric LM2500+G4 мощностью 35,32 МВт, четыре дизель-генератора Rolls-Royce MTU 20V 4000 M53B мощностью по 3 МВт и два электромотора INDAR мощностью по 3,4 МВт. Скорость полного хода составит 26 узлов, дальность плавания 6000 миль на скорости 16 узлов. Экипаж 140 человек с возможностью размещения еще 60 человек.

Фрегаты должны быть оснащены новой деривацией комплексной многофункциональной системы оружия AEGIS варианта Baseline Ten (BL10) c новой многофункциональной РЛС Raytheon AN/SPY-6(V)3 Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) с тремя неподвижными антеннами с АФАР, АСБУ COMBATSS-21 и противолодочной АСБУ AN/SQQ-89(V)16. В состав радиоэлектронного вооружения должны также войти навигационная РЛС AN/SPS-73(V)18 Next Generation Surface Search Radar, буксируемые ГАС AN/SLQ-61 и CAPTAS-4, комплекс РЭБ SLQ-32(V)6 SEWIP Block 2.

Вооружение составят 32-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41 (с ЗУР типов Standard SM-2 Block IIIC, Standard SM-6 ERAM и ESSM Block 2, и возможностью размещения крылатых ракет Tomahawk), 16 пусковых установок противокорабельных ракет NSM, одна 21-зарядная пусковая установки Mk 49 ЗРК самообороны RAM Block 2, 57-мм универсальная артиллерийская установка Mk 110, 324-мм торпедные аппараты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование противолодочного вертолета Sikorsky MH-60R Seahawk и одного или двух беспилотных вертолетов.

Официальная инфографика ВМС США еще с 2021 года, демонстрирующая отличия проекта фрегата типа FFG 62 Constellation от базового проекта итальяного фрегата типа FREMM. С тех пор объем изменений еще более возрос (с) ВМС США