Начата постройка головного американского фрегата нового типа FFG 62 Constellation

31 августа 2022 года на американском судостроительном предприятии Fincantieri Marinette Marine Shipyard (в составе компании Marinette Marine Corporation, принадлежащей итальянскому судостроительному объединению Fincantieri) в Маринетте (штат Висконсин) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая официальное начало строительства для военно-морских сил США головного фрегата нового типа FFG 62 Constellation.

Изображение головного фрегата нового типа FFG 62 Constellation для ВМС США (с) Fincantieri

Передача фрегата FFG 62 Constellation ВМС США запланирована на июль 2026 года. Достижение головным кораблем стадии первоначальной оперативной готовности (IOC) ожидается в 2030 году.

Напомним, что программа постройки фрегатов нового поколения FFG(X) была начата ВМС США в 2017 году и призвана заменить программу строительства оказавшихся концептуально не слишком удачными "литторальных боевых" кораблей LCS. В настоящее время ВМС США планируют постройку 20 новых фрегатов FFG(X). В апреле 2020 года ВМС США выбрали принадлежащую Fincantieri американскую судостроительную компанию Marinette Marine Corporation (MMC) в Маринетте в качестве проектанта и строителя перспективных фрегатов для американского флота по программе FFG(X) на основе представленного ММС (Fincantieri) проекта фрегата на основе франко-итальянского проекта (итальянского варианта) фрегатов FREMM.

Одновременно ММС получила контракт стоимостью 795,116 млн долл (в счет бюджета 2020 финансового года) на техническое проектирование и строительство для ВМС США головного фрегата по программе FFG(X), получившего затем название FFG 62 Constellation, с опционом на строительство еще девяти фрегатов. С реализацией опциона стоимость контракта достигнет 5,5761 млрд долл. Реализация всего контракта с постройкой всех 10 фрегатов с учетом опционных должна быть произведена к маю 2035 года.

Стоимость контракта включала только стоимость проектных и строительных работ самой верфи, без учета закупаемых правительством США отдельно вооружения и оборудования. Также в разработке технического проекта корабля участвовали проектное бюро ВМС США и компания Gibbs & Cox. Общая стоимость для ВМС США головного фрегата должна составить 1,2812 млрд долл, стоимость второго корабля - 1,05 млрд долл, а стоимость третьего фрегата должна быть уже 900 млн долл. В целом общая стоимость программы проектирования и строительства 20 фрегатов для ВМС США должна составить 19,81 млрд долл.

К настоящему времени ММС получила в счет опциона также контракты на второй и третий корабли типа Constellation - FFG 63 Congress и FFG 64 Chesapeake, и сохраняет опцион на следующие семь кораблей. Первые фрегаты нового типа получили названия в честь первых шести больших парусных фрегатов американского флота, заказанных в 1794 году. С 2023 по 2030 фин годы планировалось заказывать по два серийных фрегата типа Constellation в год. Однако фактические темпы строительства серии будут зависеть от сроков подключения к нему второй верфи. В настоящее время к участию в планируемом тендере на второго участника строительства фрегатов рассматриваются судостроительные предприятия Ingalls Shipbuilding (корпорации HII) и Austal USA.

Фрегаты типа Constellation в целом довольно далеко ушли от облика своего первоначального прототипа в виде итальянского варианта FREMM. Американский фрегат имеет полное проектное водоизмещение 7300 тонн, наибольшую длину 151,18 м и ширину 19,81 м. Корабль впервые в практике ВМС США будет оснащен комбинированной дизель-электрическо-газотурбинной (CODLAG) главной энергетической установкой. Фрегаты должны быть оснащены новой деривацией комплексной многофункциональной системы оружия AEGIS варианта Baseline Ten (BL10) c новой многофункциональной РЛС Raytheon AN/SPY-6(V)3 Enterprise Air Surveillance Radar (EASR) с тремя неподвижными антеннами с АФАР, АСБУ COMBATSS-21 и противолодочной АСБУ AN/SQQ-89(V)16. В состав радиоэлектронного вооружения должны также войти навигационная РЛС AN/SPS-73(V)18 Next Generation Surface Search Radar, буксируемые ГАС AN/SLQ-61 и CAPTAS-4, комплекс РЭБ SLQ-32(V)6 SEWIP Block 2.

Вооружение составят 32-зарядная универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41 (с ЗУР типов Standard SM-2 Block IIIC, Standard SM-6 ERAM и ESSM Block 2), 16 пусковых установок противокорабельных ракет NSM, одна 21-зарядная пусковая установки Mk 49 ЗРК самообороны RAM Block 2, 57-мм универсальная артиллерийская установка Mk 110, 324-мм торпедные аппараты. В ангаре должно обеспечиваться постоянное базирование противолодочного вертолета Sikorsky MH-60R Seahawk и одного или двух беспилотных вертолетов Northrop Grumman MQ-8C Firescout.