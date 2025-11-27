Российские Су-30 и Су-35 могут получить умные бомбы

Чемезов: Российские истребители Су-30 и Су-35 могут получить авиабомбы с УМПК

Российские истребители Су-30 и Су-35 могут получить авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, УМПК созданы таким образом, что позволяют использовать их на любом самолете четвертого и пятого поколений. «Если понадобится, бомбы с таким модулем смогут носить и Су-30, и Су-35, и другие машины. Сейчас основными носителями являются бомбардировщики Су-34», — сказал руководитель.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что УМПК, который превращает свободнопадающие бомбы в умные боеприпасы, получил функцию воздушного подрыва.

В октябре военный летчик и автор Telegram-канала Aviahub, который пишет под псевдонимом Тимур Полевой, рассказал, что российские бомбы с обновленным УМПК могут поразить цель на расстоянии более 100 километров.