Lenta.ru

Названы особенности «поумневшего» УМПК

355
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Российские бомбы с УМПК получили радиовысотомер для воздушного подрыва

Модернизированный универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие бомбы в умные боеприпасы, получил функцию воздушного подрыва. Особенности обновленного УМПК назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографии бомбы ФАБ-500Т с УМПК повышенной дальности. Модуль получил два элерона и руль направления, которые обеспечивают повышенную маневренность бомбы на финальном участке полета.

«Также, предположительно, на нижней поверхности появилась антенна радиовысотомера, что позволит реализовывать воздушный подрыв», — пишет канал.

Автор допустил, что новая версия УМПК значительно дороже базовой модели, однако улучшения модуля в разы повышают эффективность применения умных бомб.

В октябре летчик и автор Telegram-канала Aviahub сообщил, что обновленный УМПК позволяет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Также модуль поддерживает установку реактивного двигателя, который удваивает дальность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ФАБ-500
