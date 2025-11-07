Названы особенности «поумневшего» УМПК

Российские бомбы с УМПК получили радиовысотомер для воздушного подрыва

Модернизированный универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающие бомбы в умные боеприпасы, получил функцию воздушного подрыва. Особенности обновленного УМПК назвал Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на фотографии бомбы ФАБ-500Т с УМПК повышенной дальности. Модуль получил два элерона и руль направления, которые обеспечивают повышенную маневренность бомбы на финальном участке полета.

«Также, предположительно, на нижней поверхности появилась антенна радиовысотомера, что позволит реализовывать воздушный подрыв», — пишет канал.

Автор допустил, что новая версия УМПК значительно дороже базовой модели, однако улучшения модуля в разы повышают эффективность применения умных бомб.

В октябре летчик и автор Telegram-канала Aviahub сообщил, что обновленный УМПК позволяет поражать цели на расстоянии более 100 километров. Также модуль поддерживает установку реактивного двигателя, который удваивает дальность.