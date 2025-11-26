«Известия»: НАТО под предлогом военных учений готовит блокаду Балтийского моря

НАТО под предлогом военных учений Freezing Winds 25 готовит блокаду Балтийского моря. Об этом газете «Известия» стало известно от опрошенных экспертов.

«И под прикрытием обеспечения безопасности морских коммуникаций и критической инфраструктуры они скрывают реальную стратегическую цель — перекрыть все коммуникации России и сделать Балтийское море натовским», — сказал капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

По его мнению, учения Freezing Winds 25 преследуют три основные цели — интеграцию Военно-морских сил Финляндии в морские структуры НАТО, отработку десантных операций, учитывающих погодные особенности региона, и противоминные мероприятия, которые бы обеспечили безопасный проход западных кораблей. Дандыкин уверен, что в рамках учений НАТО отрабатывает сценарий блокировки маршрута Санкт-Петербург — Калининград.

Военный эксперт Алексей Леонков подтвердил мнение, что учения «готовят НАТО к войне», а происходящее является «обустройством театра военных действий».

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе написало, что НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей НАТО и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Эндрю Лэтэм заявил, что новая цель Вооруженных сил России — выиграть «промышленную войну» против НАТО, и именно в этом направлении якобы движется Москва.