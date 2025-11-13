Контр-адмирал Граббе: НАТО доминирует над Россией в Балтийском море

НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей НАТО и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному. Об этом со ссылкой на заявление контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе пишет издание Breaking Defense.

Высказывание американского офицера прозвучало на пресс-конференции, организованной на пришвартованном в порту Стокгольма (Швеция) нидерландском фрегате Van Amstel. «И теперь у нас, по сути, целое Балтийское озеро заполнено подводными лодками НАТО», — сказал офицер.

Граббе счел численный перевес по подлодкам в Балтийском море «весьма впечатляющим фактором сдерживания».

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу заявил, что Россия, говоря о «подготовке» Североатлантического альянса к войне, упускает причинно-следственную связь, поскольку «НАТО увеличила свои расходы и боеготовность в ответ на полномасштабное вторжение России на Украину».