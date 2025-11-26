На «Холодных ветрах»: НАТО увеличивает число учений у границ с Россией

Масштабные военно-морские маневры в Финляндии начались сразу после завершения там же артиллерийских стрельб

Непрерывная серия масштабных военных учений на территории Финляндии в непосредственной близости от российских границ свидетельствует о подготовке НАТО к потенциальному конфликту, считают эксперты. По их мнению, на маневрах Freezing Winds 25 в Архипелаговом море и Финском заливе силы альянса не просто отрабатывают боевое взаимодействие в арктических условиях — под прикрытием этих мероприятий происходит «обустройство театра военных действий» и фактическое размещение военного контингента у российской границы. При этом военно-морские маневры последовали сразу за сухопутными артиллерийскими тренировками Northern Strike 25-2. Такая активность НАТО у российских границ вынуждает Москву принимать ответные меры.

Подготовка в условиях Севера

Официальная цель учений Freezing Winds 25 («Холодные ветры 25»), которые начались 24 ноября, — обеспечение безопасности критически важной морской инфраструктуры и коммуникаций, а также отражение предполагаемых десантных атак на побережье и в островной зоне.

В мероприятиях участвуют подразделения всех видов ВС Финляндии: флот, сухопутные силы, ВВС, командование логистики и пограничная охрана. Согласно информации на официальном портале ВМС Финляндии (Merivoimat), на протяжении всех маневров будут проводиться круглосуточные полеты истребителей, разведывательной авиации и вертолетов.

Особый акцент будет сделан на ведении операций в суровых зимних условиях. Прибрежные силы сосредоточены преимущественно в районе полуострова Ханко и Архипелагового моря, при этом ряд кораблей выполняет задачи в эстонских территориальных водах.

Руководитель оперативного управления ВМС Финляндии Марко Лааксонен подчеркнул, что «эти мероприятия демонстрируют приверженность Финляндии и других союзников НАТО обеспечению безопасности Балтийского моря». Он указал на важность развития оперативного взаимодействия между вооруженными силами стран-участниц.

— Проведение таких масштабных военно-морских маневров в акватории, где НАТО ранее не работало, говорит об агрессивности планов альянса, — полагает военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин. Финляндия не так давно вступила в Североатлантический блок, но уже провела большое количество учений вместе со странами-участницами. И под прикрытием обеспечения безопасности морских коммуникаций и критической инфраструктуры они скрывают реальную стратегическую цель — перекрыть все коммуникации России и сделать Балтийское море натовским.

Как полагает эксперт, тренировки в рамках Freezing Winds 25 имеют три основные задачи. Во-первых, быстрая интеграция военно-морских сил Финляндии (ВМС, ВВС, береговая охрана) с многонациональным контингентом из 11 стран. Во-вторых, отработка амфибийных операций и защиты берега с учетом потенциальной ледовой обстановки и низких температур. В-третьих, совместная работа с постоянной противоминной группой SNMCMG1, что демонстрирует желание НАТО немедленно обеспечивать свободное судоходство в любой кризисной ситуации.

Эксперт также подчеркнул, что фактический отрабатываемый сценарий — это прерывание российского морского коридора, в том числе маршрута, идущего из Санкт-Петербурга в Калининград.

— Финляндия, сделав такой выбор, навлекает на себя повышенное внимание и, вероятно, пожалеет об этом, поскольку на ее базах теперь будут постоянно размещаться контингенты стран НАТО. Для России это некомфортно, но мы внимательно наблюдаем за маневрами и делаем соответствующие выводы, — заключил Дандыкин.

Непрерывные маневры

Возросшая интенсивность и география маневров НАТО вокруг России свидетельствуют о стратегической подготовке альянса к потенциальному конфликту, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

— Все полигоны, где НАТО проводит тренировки, — будь то в Финляндии, странах Балтии или Польше — расположены недалеко от российских рубежей. В частности, учения Baltops проходят вблизи Калининградской области. Эта тенденция усилилась с 2014 года. Но если раньше эти действия альянса были скорее демонстративными, то сегодня легенда всех этих учений, включая крупномасштабные Defender Europe и Steadfast, одна: они готовят НАТО к войне, — подчеркнул специалист.

По его мнению, отрабатываются различные элементы ведения боевых действий. При этом под прикрытием тренировок альянс занимается «обустройством театра военных действий».

— Это означает, что часть вооружения и контингента, скорее всего, остается на местах проведения маневров. Лидеры стран Балтии и Финляндии говорят о том, что они находятся на переднем крае и нуждаются в защите. И вот таким образом, не привлекая излишнего внимания, под видом плановых мероприятий вблизи нашей границы размещается часть военной техники и контингента, — пояснил он.

Алексей Леонков отметил, что такая активность, безусловно, привлекает пристальное внимание российского командования.

— Не зря же мы стали наращивать присутствие наших войск у западных рубежей в тех местах, где их раньше не было. До вступления Финляндии в НАТО у нас там, по сути, особых гарнизонов не было. Но сейчас вокруг Петербурга создан самостоятельный военный округ с отдельным статусом. Это говорит о том, что мы рассматриваем это направление как одно из наиболее опасных, — подчеркнул эксперт.

От земли к морю

Морские маневры начались в тот момент, когда еще не завершились масштабные сухопутные артиллерийские учения Northern Strike 25-2 («Северный удар 25-2»). Они проходят с 17 по 25 ноября на финском полигоне Роваярви в Лапландии, расположенном всего в 100 км от границы с Россией. Целью называется отработка боевых возможностей артиллерийских систем в условиях ранней зимы.

По информации официального сайта НАТО, в мероприятиях принимает участие около 2200 военнослужащих и более 500 единиц техники. Тренировки сфокусированы на интеграции рассредоточенных артиллерийских подразделений и обеспечении точного, скоординированного огня в условиях низких температур, снежного покрова и ограниченной видимости.

Впервые в подобных мероприятиях задействовали два польских реактивных комплекса Homar-K и около 40 солдат 1-й Мазурской артиллерийской бригады. Польские системы были интегрированы в финские сети управления огнем. Homar-K — это локализованная для Польши южнокорейская система залпового огня K239 Chunmoo, гибрид HIMARS и M270. Она способна запускать баллистические ракеты с дальностью действия около 300 км. Главная задача Northern Strike 25-2 заключается в тестировании всей оперативной цепочки артиллерии и логистики боеприпасов в условиях зимы.

Непрерывная серия маневров НАТО, проходящих на территории Финляндии, демонстрирует явную эскалацию напряжения, считает экс-замминистра иностранных дел, экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Альянс использует эти мероприятия как политический инструмент. Даже в момент, когда наше основное внимание сосредоточено на юге, в зоне СВО, они показывают, насколько опасной может стать ситуация на северных границах, если мы будем действовать так, как им не нравится, — рассказал он «Известиям».

Дипломат также обратил внимание: когда маневры проводятся в непосредственной близости к границам любого государства — а в данном случае это всего в 100 км от нашей границы, — это прямо указывает на угрозу применения силы.

