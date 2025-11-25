Войти
Объяснена демонстрация Су-57Э с большой степенью несимметрии

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС.

Летчик Богдан: Отсеки вооружения Су-57Э привлекают внимание покупателей

Отсеки вооружения истребителя пятого поколения Су-57Э (экспортный вариант российского Су-57) поражают своими габаритами специалистов и привлекают внимание покупателей. Детали демонстрации возможностей боевого самолета на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ ТАСС объяснил шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации «Ростех», Герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан.

Специалист рассказал, почему на демонстрации в ОАЭ у Су-57Э были открыты два отсека для вооружений — на фюзеляже и на крыле, а не три. По его словам, в открытых отсеках находились ракеты классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». «Мы демонстрировали, что даже перспектива асимметричного выпуска ракет не влияет на характеристики самолета. Мы проводим испытания самолетов в различных конфигурациях оружия, в том числе с большой степенью несимметрии. Для специалистов это также важно увидеть», — сказал летчик.

Богдан добавил, что габариты отсеков для вооружений Су-57 удивили специалистов, поскольку «в них можно разместить внушительный арсенал управляемого оружия различного назначения».

Ранее западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Россия и Индия добиваются прогресса в вопросе поставок Нью-Дели экспортного варианта российского истребителя пятого поколения Су-57.

Также в ноябре обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик заявил, что у России с истребителем пятого поколения Су-57, продемонстрированном на выставке Dubai Airshow 2025, появилась надежда на крупный экспортный прорыв, поскольку сам самолет может выступать альтернативой F-35.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
