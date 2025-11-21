В США признали крупный прорыв российского Су-57

TWZ: У России с истребителем Су-57 в Дубае появилась надежда на крупный прорыв

У России с истребителем пятого поколения Су-57, продемонстрированном на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ), появилась надежда на крупный экспортный прорыв, поскольку сам самолет может выступать альтернативой F-35, признает обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор отмечает, что российская сторона не рассказывает подробностей о применении Су-57 в ходе специальной военной операции, хотя ссылается на его успешное использование в военной кампании.

«Как уже упоминалось, летающий предсерийный прототип, представленный в ходе Dubai Airshow, также известный как Т-50-9, получил новый широкоугольный дисплей в кабине. Как сообщается, это отражает конфигурацию Су-57Э, которую российская сторона сейчас предлагает потенциальным экспортным заказчикам», — пишет Тревитик.

Обозреватель задается вопросом о том, способна ли Россия производить Су-57 и другие боевые самолеты в условиях западных санкций, как заявляет гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Помимо этих заявлений, имеются веские доказательства того, что российская оборонная промышленность в целом продолжает закупать электронику и другие ключевые компоненты за рубежом, в том числе на Западе и все чаще в Китае, несмотря на международные санкции», — утверждает автор.

Тревитик пишет, что Су-57 может выступать альтернативой для тех стран, которые не могут приобрести американские F-35. «Хотя остается еще много существенных вопросов относительно будущего Су-57, даже если он находится на вооружении России, работа явно продолжается, по крайней мере на определенном уровне по улучшению конструкции, и особое внимание уделяется потенциальным экспортным продажам», — заключает автор.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко написал, что покупатели F-35 попадают в политико-технологическое рабство к США.

Также в ноябре «Ростех» на выставке Dubai Airshow 2025 показал экспортный вариант истребителя Су-57 с плоским соплом.