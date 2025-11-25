На Западе увидели прогресс Су-57

MWM: Россия и Индия добиваются прогресса в вопросе поставок Су-57

Россия и Индия добиваются прогресса в вопросе поставок Нью-Дели экспортного варианта российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Россия и Индия продолжают добиваться прогресса в переговорах о лицензионном производстве истребителей пятого поколения Су-57, к которым Индия проявляет растущий интерес с начала года», — говорится в публикации.

Там приводятся комментарии посла России в Индии Дениса Алипова, согласно которому в перспективе технологии Су-57 могут использоваться Нью-Дели для создания собственного истребителя пятого поколения. «Сообщается, что переговоры активизируются в преддверии визита президента России Владимира Путина в Индию, в ходе которого может быть подписано соглашение», — пишет издание.

MWM напоминает, что индийская сторона отдает предпочтение Су-57, поскольку покупка F-35 не предполагает передачу технологий и налагает ограничения на сценарии использования истребителя.

«Еще одним важным преимуществом истребителя является то, что его эксплуатационные расходы и потребности в обслуживании сопоставимы с расходами современных истребителей четвертого поколения, таких как Су-30, что позволяет эскадрильям осуществлять переход без сокращения численности или значительных дополнительных расходов, что резко контрастирует с американскими конкурентами F-22 и F-35, содержание которых обходится особенно дорого», — заключается в публикации.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик заметил, что у России с истребителем пятого поколения Су-57, продемонстрированном на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ), появилась надежда на крупный экспортный прорыв, поскольку сам самолет может выступать альтернативой F-35.

Также в ноябре госкорпорация «Ростеха» на выставке Dubai Airshow 2025 показала экспортный вариант истребителя Су-57 с плоским соплом.